Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

İngiltere'de Surrey Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yenilikçi bir proje, yolların yaz aylarında emdiği güneş ısısını kışın yeniden kullanmayı hedefliyor. Asfaltın hemen altına yerleştirilen özel borular sayesinde yüzeydeki yüksek sıcaklık toplanarak yerin yaklaşık 100 metre derinliğindeki dikey sondaj kuyularına aktarılacak. Yazın aşırı ısınan asfaltı serinleten bu mekanizma, yer altında depoladığı enerjiyi kış aylarında tekrar yüzeye göndererek buzlanmayı ve kar birikmesini engellemeyi amaçlıyor. SİSTEM 100 METRE DERİNLİKTE ISI DEPOLAYACAK Teknolojinin çalışma prensibi, asfaltın altındaki borularda dolaştırılan özel bir sıvıya dayanıyor. Güneşin etkisiyle ısınan yolun enerjisini emen bu sıvı, yol boyunca belirli aralıklarla açılan 100 metrelik derin kuyulara sevk ediliyor. Toplanan ısı, bu derin kuyuların çevresindeki yer altı katmanlarında aylarca korunabiliyor. Kış mevsimi gelip havalar soğuduğunda ise sistem tersine çalışarak depolanan sıcaklığı yeniden asfalt yüzeyine taşıyor ve yollarda tuzlama gibi geleneksel buzla mücadele yöntemlerine olan ihtiyacı minimuma indiriyor. YOLLARDAKİ ÇATLAK VE ÇUKUR OLUŞUMUNA KESİN ÇÖZÜM Geliştirilen bu sistem sadece kışın güvenli sürüş sağlamakla kalmayıp asfaltın kullanım ömrünü de önemli ölçüde uzatmayı vaat ediyor. Yaz sıcağında eriyip yumuşayan, kışın ise donma ve çözülme döngüsü nedeniyle çatlayan yollardaki sıcaklık yıl boyunca dengede tutulacak. Böylece bakım masrafları düşerken, yüzeyden çekilen fazla ısının çevredeki binaları ısıtmak için kullanılması da imkan dahilinde olacak. SAHA TESTLERİ GERÇEK YOLLARDA BAŞLIYOR Daha önce laboratuvar ortamında ve kontrollü alanlarda başarılı testler gerçekleştiren Surrey Üniversitesi araştırmacıları, sistemi artık gerçek yol koşullarında denemeye hazırlanıyor. Bu aşamada toprağın ısıyı ne kadar süre muhafaza edebildiği ve kışın yüzeye ne kadar enerji aktarılabildiği ayrıntılı olarak ölçülecek. Denemelerin olumlu sonuçlanması durumunda teknolojinin hem yeni yapılacak yollara hem de mevcut altyapılara entegre edilmesi planlanıyor. ASFALTIN ALTINA BİNLERCE BAKIR BOBİN DÖŞEDİLER! SEBEBİNİ DUYAN ŞAŞIP KALIYOR Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri olan menzil yetersizliği ve uzun şarj bekleme süreleri, asfaltın altına yerleştirilen kablosuz şarj teknolojisiyle tarihe karışmaya hazırlanıyor. ABD'nin Florida eyaletinde inşaatına başlanan yeni otoyol projesinde, araçlar yüksek hızda seyir halindeyken bataryalarını kablosuz olarak şarj edebilecek. YOLLARIN ALTINA BOBİNLER YERLEŞTİRİLİYOR İndüktif şarj bobinleri sayesinde kablo ve duraklama ihtiyacını ortadan kaldıran bu yenilikçi test, geleceğin otonom ve elektrikli ulaşım dünyasında devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor. ASFALT ALTINDAN KABLOSUZ ŞARJ Elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en büyük psikolojik ve teknik engellerden biri olan menzil kaygısı ve istasyonlarda harcanan uzun süreler için mobilite dünyasından tarihi bir hamle geldi. ABD'nin Florida eyaletinde Central Florida Expressway Authority (CFX) tarafından yürütülen State Road 516 (SR 516) projesi kapsamında, araçların hareket halindeyken kablosuz şarj olabileceği özel bir otoyol şerit testi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 1,2 kilometrelik (0.75 mil) özel bir test şeridini kapsayan bu proje, sürücülerin duraklamadan bataryalarını doldurmasına olanak tanıyacak. Asfalt kaplamasının hemen altına yerleştirilen indüktif şarj bobinleri, yol yüzeyi ile aracın altına monte edilen alıcı pedler arasında elektromanyetik bir alan oluşturarak yüksek miktarda güç transferi sağlıyor. Indiana'daki Purdue Üniversitesi araştırmacılarının 190 kilowatt güce ulaşarak saatte 105 km (65 mph) hızla giden bir tırı başarıyla şarj etmesinin ardından ivme kazanan proje; binek araçlardan devasa ticari tırlara kadar geniş bir yelpazede test edilecek. Bu sayede sürücüler, hantal şarj kablolarıyla uğraşmak yerine yolculuklarına ara vermeden bataryalarının menzilini koruyabilecek. 2029 yılında halkın kullanımına açılması planlanan bu akıllı otoyol sistemi, aynı zamanda sürücüsüz (otonom) araç teknolojileri ve robotaksiler için de hayati bir zemin hazırlıyor. Kendi kendine park eden ve otoyolda ilerlerken sürekli enerjisini yenileyen araç hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen teknoloji; devasa batarya paketlerine olan ihtiyacı ve lojistik sektöründeki yakıt bağımlılığını en aza indirmeyi vaat ediyor. Testlerin başarılı olması halinde, geleceğin otoyollarının devasa birer hareketli güç ağına dönüşmesi bekleniyor.