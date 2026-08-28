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Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Geliştirilen yeni sistem için yolların altına 100 metre derinliğinde kuyular açılacak. Yaz boyunca toplanan ısı bu kuyularda aylarca saklanacak ve kış geldiğinde sistem yeniden devreye girecek.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:17
Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

İngiltere'de Surrey Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yenilikçi bir proje, yolların yaz aylarında emdiği güneş ısısını kışın yeniden kullanmayı hedefliyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Asfaltın hemen altına yerleştirilen özel borular sayesinde yüzeydeki yüksek sıcaklık toplanarak yerin yaklaşık 100 metre derinliğindeki dikey sondaj kuyularına aktarılacak. Yazın aşırı ısınan asfaltı serinleten bu mekanizma, yer altında depoladığı enerjiyi kış aylarında tekrar yüzeye göndererek buzlanmayı ve kar birikmesini engellemeyi amaçlıyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

SİSTEM 100 METRE DERİNLİKTE ISI DEPOLAYACAK

Teknolojinin çalışma prensibi, asfaltın altındaki borularda dolaştırılan özel bir sıvıya dayanıyor. Güneşin etkisiyle ısınan yolun enerjisini emen bu sıvı, yol boyunca belirli aralıklarla açılan 100 metrelik derin kuyulara sevk ediliyor.

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Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Toplanan ısı, bu derin kuyuların çevresindeki yer altı katmanlarında aylarca korunabiliyor. Kış mevsimi gelip havalar soğuduğunda ise sistem tersine çalışarak depolanan sıcaklığı yeniden asfalt yüzeyine taşıyor ve yollarda tuzlama gibi geleneksel buzla mücadele yöntemlerine olan ihtiyacı minimuma indiriyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

YOLLARDAKİ ÇATLAK VE ÇUKUR OLUŞUMUNA KESİN ÇÖZÜM

Geliştirilen bu sistem sadece kışın güvenli sürüş sağlamakla kalmayıp asfaltın kullanım ömrünü de önemli ölçüde uzatmayı vaat ediyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Yaz sıcağında eriyip yumuşayan, kışın ise donma ve çözülme döngüsü nedeniyle çatlayan yollardaki sıcaklık yıl boyunca dengede tutulacak. Böylece bakım masrafları düşerken, yüzeyden çekilen fazla ısının çevredeki binaları ısıtmak için kullanılması da imkan dahilinde olacak.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

SAHA TESTLERİ GERÇEK YOLLARDA BAŞLIYOR

Daha önce laboratuvar ortamında ve kontrollü alanlarda başarılı testler gerçekleştiren Surrey Üniversitesi araştırmacıları, sistemi artık gerçek yol koşullarında denemeye hazırlanıyor. Bu aşamada toprağın ısıyı ne kadar süre muhafaza edebildiği ve kışın yüzeye ne kadar enerji aktarılabildiği ayrıntılı olarak ölçülecek.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Denemelerin olumlu sonuçlanması durumunda teknolojinin hem yeni yapılacak yollara hem de mevcut altyapılara entegre edilmesi planlanıyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

ASFALTIN ALTINA BİNLERCE BAKIR BOBİN DÖŞEDİLER! SEBEBİNİ DUYAN ŞAŞIP KALIYOR

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri olan menzil yetersizliği ve uzun şarj bekleme süreleri, asfaltın altına yerleştirilen kablosuz şarj teknolojisiyle tarihe karışmaya hazırlanıyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

ABD'nin Florida eyaletinde inşaatına başlanan yeni otoyol projesinde, araçlar yüksek hızda seyir halindeyken bataryalarını kablosuz olarak şarj edebilecek.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

YOLLARIN ALTINA BOBİNLER YERLEŞTİRİLİYOR

İndüktif şarj bobinleri sayesinde kablo ve duraklama ihtiyacını ortadan kaldıran bu yenilikçi test, geleceğin otonom ve elektrikli ulaşım dünyasında devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

ASFALT ALTINDAN KABLOSUZ ŞARJ

Elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en büyük psikolojik ve teknik engellerden biri olan menzil kaygısı ve istasyonlarda harcanan uzun süreler için mobilite dünyasından tarihi bir hamle geldi.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

ABD'nin Florida eyaletinde Central Florida Expressway Authority (CFX) tarafından yürütülen State Road 516 (SR 516) projesi kapsamında, araçların hareket halindeyken kablosuz şarj olabileceği özel bir otoyol şerit testi hayata geçiriliyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Yaklaşık 1,2 kilometrelik (0.75 mil) özel bir test şeridini kapsayan bu proje, sürücülerin duraklamadan bataryalarını doldurmasına olanak tanıyacak.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Asfalt kaplamasının hemen altına yerleştirilen indüktif şarj bobinleri, yol yüzeyi ile aracın altına monte edilen alıcı pedler arasında elektromanyetik bir alan oluşturarak yüksek miktarda güç transferi sağlıyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Indiana'daki Purdue Üniversitesi araştırmacılarının 190 kilowatt güce ulaşarak saatte 105 km (65 mph) hızla giden bir tırı başarıyla şarj etmesinin ardından ivme kazanan proje; binek araçlardan devasa ticari tırlara kadar geniş bir yelpazede test edilecek.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Bu sayede sürücüler, hantal şarj kablolarıyla uğraşmak yerine yolculuklarına ara vermeden bataryalarının menzilini koruyabilecek.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

2029 yılında halkın kullanımına açılması planlanan bu akıllı otoyol sistemi, aynı zamanda sürücüsüz (otonom) araç teknolojileri ve robotaksiler için de hayati bir zemin hazırlıyor.

Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

Kendi kendine park eden ve otoyolda ilerlerken sürekli enerjisini yenileyen araç hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen teknoloji; devasa batarya paketlerine olan ihtiyacı ve lojistik sektöründeki yakıt bağımlılığını en aza indirmeyi vaat ediyor.

Testlerin başarılı olması halinde, geleceğin otoyollarının devasa birer hareketli güç ağına dönüşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör