Asfaltın altına 100 metre derinliğinde kuyular açacaklar: Sistem kışın kullanılacak

SAHA TESTLERİ GERÇEK YOLLARDA BAŞLIYOR

Daha önce laboratuvar ortamında ve kontrollü alanlarda başarılı testler gerçekleştiren Surrey Üniversitesi araştırmacıları, sistemi artık gerçek yol koşullarında denemeye hazırlanıyor. Bu aşamada toprağın ısıyı ne kadar süre muhafaza edebildiği ve kışın yüzeye ne kadar enerji aktarılabildiği ayrıntılı olarak ölçülecek.