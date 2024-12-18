Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan'dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan'dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

Asgari ücret 2025 son dakika gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile bir kez daha yakın takibe alındı. İki toplantıyı geride bırakan Tespit Komisyonu 3. toplantı için tarihi belirlerken Bakan Işıkhan, asgari ücret zammının belli olacağı zamanı da paylaştı. Net ve brüt rakamın belirleneceği ocak zammında işçi ve işveren temsilcilerinden gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak. Peki; yeni asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? İşte, masadaki rakamlar...