Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan'dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan'dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

Asgari ücret 2025 son dakika gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile bir kez daha yakın takibe alındı. İki toplantıyı geride bırakan Tespit Komisyonu 3. toplantı için tarihi belirlerken Bakan Işıkhan, asgari ücret zammının belli olacağı zamanı da paylaştı. Net ve brüt rakamın belirleneceği ocak zammında işçi ve işveren temsilcilerinden gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak. Peki; yeni asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? İşte, masadaki rakamlar...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 08:10
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan’dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

Asgari ücret 2025 zammı belirleniyor. 3 toplantının ardından TİSK ve TÜRK-İŞ tarafından iletilen rakamları değerlendirecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zam oranını ve yeni rakamları kamuoyu ile paylaşacak. İşçi ve işverenin talepleri değerlendirilirken en önemli kriterlerden biri de enflasyon olacak. İşte, Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret ne zaman belli olacak' sorusunun yanıtı...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan’dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. KEZ TOPLANIYOR!

İki toplantıyı geride bırakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde üçüncü kez toplanacak. Yeni toplantı 19 Aralık Perşembe saat 11.30'da!

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan’dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

3. toplantıda ücret tekliflerinin gelmesini beklediklerini aktaran Bakan Vedat Işıkhan gelen tekliflerin bakanlık bünyesinde değerlendirileceği paylaştı ve yeni rakamı paylaşmayı düşündükleri tarihi aktardı.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan’dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret hakkında Bakan Işıkhan "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI için Bakan Işıkhan’dan tarih! Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için henüz tespit komisyonundan rakam telaffuz edilmezken masada hangi rakamların olduğu şöyle değerlendiriliyor:

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