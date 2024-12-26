ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

YENİ ASGARİ ÜCRET TÜM RAKAMLARI DEĞİŞTİRECEK

2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre brüt asgari ücret 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye, net asgari ücret ise 17.002,12 TL'den 22.104,67 TL'ye yükseldi. Yüzde 30 oranındaki bu artış tüm ödeme ve borçlanmaları da değiştirecek. Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. İşte yeni asgari ücret ile ilgili tüm detaylar...