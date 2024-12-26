Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

2025 yılı asgari ücret rakamının belli olmasıyla tüm ödeme ve borçlanma tutarları da değişti. Bakan Işıkhan'ın asgari ücret zammı açıklaması sonrası söz konusu kalemler yeniden hesaplandı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bugünkü köşesinde yeni asgari ücret ile birlikte değişecek ödenek ve borçlanmaları tablo tablo rakamlarla açıkladı. İşte milyonları ilgilendiren rakamlar...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:09
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

Yeni asgari ücret kıdem tazminatından işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine kadar tüm rakamları değiştirecek. Bugünkü yazısında söz konusu kalemlere dair hesaplama tablolarını paylaşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, asgari ücret 2025 zammı sonrası değişecek ücretleri ve borç tutarlarını açıkladı. İşte güncel tutarlar...

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI BİRÇOK KALEM YENİDEN HESAPLANDI

Asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan ödemeleri de artıracak. İşsizlik ödeneğinden annelerin rapor parasına kadar birçok kalem yeniden hesaplanacak. Sosyal yardımlar artacak. Erken emeklilik ya da prim eksiği için önem arz eden borçlanma tutarları değişecek. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bugünkü "Kendisi asgari etkisi azami" yazısında güncel oranları tek tek açıkladı. İşte Erdem'in o yazısı:

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

YENİ ASGARİ ÜCRET TÜM RAKAMLARI DEĞİŞTİRECEK

2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre brüt asgari ücret 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye, net asgari ücret ise 17.002,12 TL'den 22.104,67 TL'ye yükseldi. Yüzde 30 oranındaki bu artış tüm ödeme ve borçlanmaları da değiştirecek. Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. İşte yeni asgari ücret ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?

Belirlenen asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Maaşını peşin alanlara yeni asgari ücret 1 Ocak'ta ödenecek. Peşin almayanlar ise 1 Şubat'ta yeni maaşlarını alacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN NELER DEĞİŞECEK?

Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Gelir vergisi alınmadığı için tüm çalışanların maaşlarındaki vergisiz kazanç kısmı da yüzde 30 artmış olacak. Çalışanlar açısından SGK'ya daha yüksek prim yatırılacak.

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