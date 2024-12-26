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ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Yeni asgari ücret tüm rakamları değiştirecek! Kalem kalem hesaplandı: İşte güncel tutarlar...
2025 yılı asgari ücret rakamının belli olmasıyla tüm ödeme ve borçlanma tutarları da değişti. Bakan Işıkhan'ın asgari ücret zammı açıklaması sonrası söz konusu kalemler yeniden hesaplandı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bugünkü köşesinde yeni asgari ücret ile birlikte değişecek ödenek ve borçlanmaları tablo tablo rakamlarla açıkladı. İşte milyonları ilgilendiren rakamlar...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 07:09