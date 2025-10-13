Trend
Asgari ücret 2026 için geri sayım başladı! 22.104 TL sonrası asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan 2026 asgari ücret zammını merakla bekliyor. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler yeni yıl zammı için ipuçları veriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. 22 bin 104 liralık sınır tutarın yüzde kaç artış yaşayacağı merak konusu. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler hangi aralıkta şekilleniyor?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 10:16