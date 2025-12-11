Trend
Galeri
Trend Yaşam
ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 6 farklı zam formülü: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 6 farklı zam formülü: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret 2026 için yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri yarın başlıyor. Cuma günü yapılacak ilk toplantıda herhangi bir rakamın telaffuz edilmesi beklenmiyor. Komisyonun 3 ya da 4 kez bir araya gelmesinin ardından 31 Aralık tarihine kadar yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının en önemli belirleyici olacağı sürece yönelik yabancı kurumlardan da tahminler gelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon rakamlarına yönelik açıklamaları da dikkat çekti. İşte masadaki zam senaryoları…
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:17