Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! 6 farklı zam formülü: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2026 için yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri yarın başlıyor. Cuma günü yapılacak ilk toplantıda herhangi bir rakamın telaffuz edilmesi beklenmiyor. Komisyonun 3 ya da 4 kez bir araya gelmesinin ardından 31 Aralık tarihine kadar yeni asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının en önemli belirleyici olacağı sürece yönelik yabancı kurumlardan da tahminler gelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon rakamlarına yönelik açıklamaları da dikkat çekti. İşte masadaki zam senaryoları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:17
Asgari ücret 2026 zam maratonu yarın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle başlayacak. Asgari ücret zammı için 6 farklı zam formülü masada. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranını telaffuz etmesi hesapları değiştirdi. Peki, hangi rakamlar ön plana çıkıyor.

İLK TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleşecek. Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN IŞIKHAN TÜM TARAFLARI MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu yapısının değiştirilmesine yönelik tartışmalar devam ediyor. Komisyondaki hükümet temsilcilerinin sayısının azaltılması gündemde. İşçi tarafı daha önce yaptığı açıklamalarda komisyon yapısının değişmemesi halinde katılım sağlamayacaklarını ifade etmişlerdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya davet etti.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 kez toplanarak zam kararı alması bekleniyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.
Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında yıl sonuna ilişkin enflasyon açıklaması yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz. 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz" ifadelerini kullanarak "Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak. Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız. 2026 yılını yüzde 20 seviyelerinde, 2027 yılını ise tek haneli rakamla kapatmayı hedefliyoruz. Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz. Kasım ayında enflasyon yüzde 31 geldi. temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

Öte yandan JPMorgan tarafından yayımlanan raporda gelecek yıl geçerli olacak asgari ücrete yönelik tahminlere de yer verildi. JPMorgan, 2026 asgari ücretinde yüzde 25'lik bir artış gerçekleşebileceğini öngördü. JPMorgan son olarak 23 Eylül tarihli raporunda, gelecek yıl asgari ücretin yüzde 20 oranında artırılacağını öngörmüştü. JPMorgan'ın yayımladığı raporda, "2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6" denilmişti. Bankanın son tahmininin tutması durumundan mevcutta 22 bin 104 liralık asgari ücret yüzde 25'lik artışla 27 bin 630 lira seviyesine çıkacak.