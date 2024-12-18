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ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?
ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari ücret için 10 Aralık'ta başlayan zam maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Gelişmeler tüm sektörler ve ücretli çalışan herkes tarafından merakla takip ediliyor. Dün üçüncü toplantının tarihi belli olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik bir açıklama geldi. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:11