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ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret için 10 Aralık'ta başlayan zam maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Gelişmeler tüm sektörler ve ücretli çalışan herkes tarafından merakla takip ediliyor. Dün üçüncü toplantının tarihi belli olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik bir açıklama geldi. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:11
ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Doğrudan 7 dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret 3. toplantı tarihinin belli olmasıyla gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için tüm gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon için üçüncü randevu tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.Taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da bir araya gelecek?

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandaN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için kritik bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücreti önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi planladıklarını ifade ederek "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Dördüncü toplantının yapılıp yapılmayacağına dair sorulara da cevap veren Bakan Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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