ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DAKİKA! Asgari ücret zammı için tarih belli oldu: 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Doğrudan 7 dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret 3. toplantı tarihinin belli olmasıyla gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için tüm gelişmeler...