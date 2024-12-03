ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2025 Ocak ayı hesaplama tablosu ve tahmini rakamlar vatandaşların gündemine yerleşti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren zam görüşmeleri için tarih belli oldu. İşçi, işveren temsilcilerinin bir araya gelip 2025 yılında geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl brüt 20.002 TL ve net 17.002 TL olarak uygulanan ücretin yeni yılda ne kadar olacağı araştırılıyor son olarak Bakan Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları takip edilmeye başladı. Peki 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni rakamlar için toplantı tarihleri