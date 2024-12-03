Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı 2025 Ocak ayı hesaplama tablosu ve tahmini rakamlar vatandaşların gündemine yerleşti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren zam görüşmeleri için tarih belli oldu. İşçi, işveren temsilcilerinin bir araya gelip 2025 yılında geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl brüt 20.002 TL ve net 17.002 TL olarak uygulanan ücretin yeni yılda ne kadar olacağı araştırılıyor son olarak Bakan Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları takip edilmeye başladı. Peki 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni rakamlar için toplantı tarihleri

Giriş Tarihi: 03.12.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 21:41
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2025 Ocak zammı brüt ve net olarak 7 milyon çalışanın gündemindeki yerini aldı. yılda bir kez zam gelen ücrette aralık ayinin gelmesiyle birlikte 2025 yılı boyunca geçerli olacak rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK son olarak beşinci enflasyon verilerini de açıkladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak 2025, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon da 14.07 oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim belli oldu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti; "Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek.

2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 5.veriyle o rakam masada! 2025 yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi."

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