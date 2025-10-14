Trend Galeri Trend Yaşam Asgari ücret zammı 2026 Ocak | Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Milyonlarca çalışan 2026 asgari ücret zammını merakla bekliyor. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler yeni yıl zammı için ipuçları veriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. 22 bin 104 liralık sınır tutarın yüzde kaç artış yaşayacağı merak konusu. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler hangi aralıkta şekilleniyor?

Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:49
Yıl sonuna yaklaşılırken gözler yeniden asgari ücret zammına çevrildi. 2025 yılının enflasyon oranları, 2026 maaş artışını dolaylı yoldan etkileyecek. İşçi ve işveren arasındaki yapılacak toplantılarda görüşülecek rakamlar noktasında TÜFE verileri de etkili olacak. İşte 2026 yılı asgari ücret beklentileri ve masadaki olası senaryolar…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari ücret, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantılarında belirlenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılara işçi, işveren temsilcileri katılıyor.
Komisyon, TÜİK'in enflasyon verileri ve yıl sonu ekonomik raporlarını değerlendirerek yeni ücreti açıklayacak.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılda bir kez her yıl ocak ayında artış yaşayan asgari ücret 2025 ocak zammı sonrası brüt 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net ise 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Doğrudan etkili olmasa da dolaylı yoldan işçi ve işverenin taleplerini etkileyen enflasyon rakamları asgari ücret üzerinde etkili oluyor. Bu kapsamda Orta Vadeli Program (OVP) ve aylık olarak açıklanan piyasa katılımcıları anketleri ile yıl sonu beklentileri değerlendiriliyor.

Orta Vadeli Program'a göre enflasyon yıl sonu beklentisi yüzde 28.5. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında asgari ücret zammı enflasyonun 5-10 puan üzerinde de belirlenebiliyor. İşte olası senaryolar:

ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL