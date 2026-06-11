Trend Galeri Trend Yaşam Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul'daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul'daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki diş hekimi bir kadın, internette tanıştığı sahte sevgiliye evlilik vaadiyle tam 117 milyon lira kaptırdı! Gönderdiği paraların izi İstanbul'a çıkan talihsiz kadının şikayetiyle harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta düzenledikleri şafak operasyonuyla o ismi kıskıvrak yakaladı. Profilinde kendisini doktora dereceli Amerikalı zengin bir iş insanı olarak tanıtan gizemli sevgilinin gerçek kimliği duyanları şaşkına döndü. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:35
Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

Her şey 2020 yılında bir arkadaşlık platformunda başladı. Hong Konglu diş doktoru S.P.F.Y., bu platformda kendisini "Richard Dennis" olarak tanıtan bir kişiyle eşleşti. Şüphelinin profilindeki bilgiler adeta kusursuz bir hayatı işaret ediyordu.

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

SAHTE PROFİLDE YER ALAN DİKKAT ÇEKİCİ DETAYLAR:

Aslı ve Yaşadığı Yer: Amerikalı olduğunu ve Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşadığını iddia etti.

Mesleği: Şarap ihracatı ve küresel dağıtımı işiyle uğraştığını belirtti.

Eğitim Durumu: Florida State University mezunu olduğunu ve doktora seviyesinde (en üst derece) eğitim aldığını yazdı. Bu göz alıcı profil bilgilerine inanan talihsiz kadın, yüzünü hiç görmediği bu gizemli yabancıyla sanal ortamda derin bir bağ kurdu. Sohbet kısa sürede ilerledi ve ikili arasında ciddi evlilik planları yapılmaya başlandı.

Hong Kong'lu kadını 2,5 milyon dolar dolandırdı, İstanbul'da yakalandı!

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

EVLİLİK HAYALİYLE TAM 2.5 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ

Evlilik hayalleri kuran diş hekimi, hiçbir şeyden şüphelenmeyerek adamın yönlendirdiği banka hesaplarına paralar akıttı. Yapılan incelemelerde, mağdur kadının farklı dönemlerde toplamda 2 milyon 527 bin 268 dolar (güncel kurla yaklaşık 117 milyon Türk Lirası) gönderdiği belirlendi.

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Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

MAZERETLER BİTMEDİ, DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Aradan yıllar geçmesine rağmen evlilik vaadi sürekli yeni bahanelerle ertelendi. Her defasında yeni bir finansal kriz öne süren şahıstan şüphelenmeye başlayan kadın, en sonunda dolandırıldığını anlayarak Hong Kong polisine başvurdu.

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

HESAPLAR TÜRKİYE'DE ÇIKTI: İSTANBUL POLİSİ DEVREYE GİRDİ

Hong Kong polisinin yaptığı teknik incelemelerin ardından, milyarlarca liralık vurgunun yapıldığı banka hesaplarının İstanbul'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen mağdur kadın, Türkiye'de bir avukat tutarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

Şikayetin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Para trafiğini mercek altına alan deneyimli polis ekipleri, paraların çekilerek belirli kişilere teslim edildiğini saptadı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, ilk etapta olayla bağlantılı 6 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

SAHTE SEVGİLİ "RİCHARD" ESENYURT'TA YAKALANDI!

Soruşturmayı derinleştiren dolandırıcılık polisi, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şebekenin liderine ulaştı. Kendisini Amerikalı milyarder, doktora dereceli "Richard Dennis" olarak tanıtan kişinin asıl kimliği herkesi şoke etti. Profildeki kişinin aslında Tayvan'da değil, İstanbul Esenyurt'ta lüks bir hayat süren 43 yaşındaki Nijerya doğumlu K.O. olduğu ortaya çıktı.

Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

Düzenlenen şafak operasyonuyla sahte Richard Dennis, Esenyurt'taki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Nijeryalı şebeke liderinin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

#HONG KONG #ESENYURT #İSTANBUL