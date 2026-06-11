Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul’daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!

SAHTE PROFİLDE YER ALAN DİKKAT ÇEKİCİ DETAYLAR:

Aslı ve Yaşadığı Yer: Amerikalı olduğunu ve Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşadığını iddia etti.

Mesleği: Şarap ihracatı ve küresel dağıtımı işiyle uğraştığını belirtti.

Eğitim Durumu: Florida State University mezunu olduğunu ve doktora seviyesinde (en üst derece) eğitim aldığını yazdı. Bu göz alıcı profil bilgilerine inanan talihsiz kadın, yüzünü hiç görmediği bu gizemli yabancıyla sanal ortamda derin bir bağ kurdu. Sohbet kısa sürede ilerledi ve ikili arasında ciddi evlilik planları yapılmaya başlandı.

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