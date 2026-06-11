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Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul'daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!
Aşk vaadiyle 117 milyon liralık vurgun! Hong Konglu diş hekimi İstanbul'daki ağın içine düştü: Sahte sevgili bakın kim çıktı!
Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki diş hekimi bir kadın, internette tanıştığı sahte sevgiliye evlilik vaadiyle tam 117 milyon lira kaptırdı! Gönderdiği paraların izi İstanbul'a çıkan talihsiz kadının şikayetiyle harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta düzenledikleri şafak operasyonuyla o ismi kıskıvrak yakaladı. Profilinde kendisini doktora dereceli Amerikalı zengin bir iş insanı olarak tanıtan gizemli sevgilinin gerçek kimliği duyanları şaşkına döndü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:35