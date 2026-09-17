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Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: “Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.”

ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran yeni tarihi draması Aşk ve Taht, 16 Eylül akşamı yayınlanan 2. bölümünün ardından merakla beklenen 3. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Tanıtıma damga vuran "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür!" repliği, saray duvarları arasında yaşanacakları ön plana çıkardı. İşte ATV Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı izleme ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.09.2026 00:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 00:10
Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.

ATV ekranlarında her çarşamba izleyiciyi ekrana kilitleyen Aşk ve Taht, yayınlanan 2. bölümünün hemen ardından 3. yeni bölüm tanıtımını izleyicileriyle buluşturdu. Görkemli prodüksiyonu ve sürükleyici saray entrikalarıyla dikkat çeken yapımda, gözler gelecek hafta çevrildi. Böylece izleyicilerin Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı izle sorgulaması ön plana çıktı.

Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.

AŞK VE TAHT 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Taht dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye yeni bölümlerine dair bilgilere ve fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

AŞK VE TAHT FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.

AŞK VE TAHT SON BÖLÜM ÖZETİ

Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışır.

Konya Sarayı'nda ise dengeler değişmektedir. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır.

Alaeddin'in saraya Destinayla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina'yla Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur.

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Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.

Diğer yandan Alaeddin, kendisine kurulan pusunun ardındaki isimleri ortaya çıkarmak için harekete geçer. Sultan'ın ihaneti çözmeye giderek yaklaştığını anlayan Celaleddin için çember daralırken, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için yeni bir hamleye hazırlanır. Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini bu çemberin dışına çıkarabilecek midir?


Kalonoros'ta çocuklarından haber alamayan Kir Vard ise yıllardır uzak tuttuğu güçlü savaşçı Andreas'ı yeniden göreve çağırır. Arakel'in peşindeki takip sürerken Kir Vard, Alaeddin'le yüzleşmek üzere Konya Sarayı'na gelir.

Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.

Alaeddin ise karşısına çıkan bu fırsatı Kalonoros'un kaderini değiştirecek önemli bir hamleye çevirmeye hazırlanır. Artık sarayda herkesin sakladığı bir sır, korumaya çalıştığı bir kişi ve ulaşmak istediği bir hedef vardır. Melike'nin aşkı, Destina'nın kimliği ve Celaleddin'in sakladığı gerçekler aynı düğümde birleşirken Alaeddin adım adım gerçeğe yaklaşacaktır.


Peki bu düğüm çözüldüğünde en büyük bedeli kim ödeyecek? Destina, Alaaddin gerçeği öğrenmeden saraydan çıkabilecek midir?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör