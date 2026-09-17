Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: “Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.”

AŞK VE TAHT SON BÖLÜM ÖZETİ

Alaeddin, yıllar sonra geçmişte hayatını kurtaran o gizemli gözlerle yeniden karşı karşıya gelir. Ancak bugün karşısında bir düşman olarak duran Destina, Kalonoros'u ve sevdiklerini korumak için gerçek kimliğini Alaeddin'den gizlemeye çalışır.

Konya Sarayı'nda ise dengeler değişmektedir. Anna'nın has odaya alınması, Alaeddin'le evlilik kararını bekleyen Melike için açık bir meydan okumadır.

Alaeddin'in saraya Destinayla dönmesi ise gerilimi daha da artırır. Saraya esir olarak giren Destina'yla Melike'nin karşılaşması, ikili arasında yaşanacak mücadelenin ilk adımı olur.