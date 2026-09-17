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Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: “Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.”
Aşk ve Taht 3. Bölüm Fragmanı: “Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür.”
ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran yeni tarihi draması Aşk ve Taht, 16 Eylül akşamı yayınlanan 2. bölümünün ardından merakla beklenen 3. bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Tanıtıma damga vuran "Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür!" repliği, saray duvarları arasında yaşanacakları ön plana çıkardı. İşte ATV Aşk ve Taht 3. bölüm fragmanı izleme ekranı ve tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 00:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 00:10