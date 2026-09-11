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"Aşk ve Taht'ta tarihimizle gurur duydum!" Türklerin neden 'Devlet Ana' dediği anlatıldı!

atv'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta yer alan bir sahne, Türk-İslam medeniyetinde kadınların sağlık ve psikolojik sorunlarına yönelik uygulamaları yeniden gündeme getirdi. Dizide, Selçuklu döneminde kadınların şifa bulması için kullanılan bimarhane ve burada uygulanan müzikle tedavi yöntemi dikkat çekti. Yüzyıllar öncesine ait bu uygulama, dönemin sağlık anlayışına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:16
Aşk ve Taht’ta tarihimizle gurur duydum! Türklerin neden ’Devlet Ana’ dediği anlatıldı!
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MEDENİYET İŞTE BUDUR!
Türk'ün kurduğuna neden "devlet ana" denildiğini Atv'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ı izlediğimde bir kez daha anladım ve geçmişimle gururlandım.

Aşk ve Taht’ta tarihimizle gurur duydum! Türklerin neden ’Devlet Ana’ dediği anlatıldı!

Dizinin bir sahnesi, kadınların şifa bulmak için sığındığı "bimarhane" denilen vakıf kuruluşunda geçiyordu.

Aşk ve Taht’ta tarihimizle gurur duydum! Türklerin neden ’Devlet Ana’ dediği anlatıldı!

Büyük Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın hanımı Melike Hüma Hatun, psikolojik rahatsızlığı bulunan kadınların müzik ve su sesi ile rehabilite edildiği şifahaneye girip, "Bundan böyle burası benim uhdemdedir. Tüm masrafları benim şahsi hazinemden ödenecek" buyurdu.

Aşk ve Taht’ta tarihimizle gurur duydum! Türklerin neden ’Devlet Ana’ dediği anlatıldı!

O sırada kara sevdaya düşüp aşk acısı ile kıvranan bir kadın için de "Ona aşıkların makamı olan Uşşak makamındaki şarkıları dinletin, deva bulacaktır" tavsiyesinde bulundu.

Aşk ve Taht’ta tarihimizle gurur duydum! Türklerin neden ’Devlet Ana’ dediği anlatıldı!

Bu tarihten 400 yıl sonra bile kendilerine "medeni" diyen Avrupa'da kadınlar sadece "kuluçka makinesi" olarak görülüp, pek çoğu cadı oldukları gerekçesiyle diri diri yakılırken, Türk'ün kadına yaklaşımına bakar mısınız?

Aşk ve Taht’ta tarihimizle gurur duydum! Türklerin neden ’Devlet Ana’ dediği anlatıldı!

Gel de gurur duyma...

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör