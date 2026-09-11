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'Aşk ve Taht'ta tarihimizle gurur duydum!' Türklerin neden 'Devlet Ana' dediği anlatıldı!
"Aşk ve Taht'ta tarihimizle gurur duydum!" Türklerin neden 'Devlet Ana' dediği anlatıldı!
atv'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ta yer alan bir sahne, Türk-İslam medeniyetinde kadınların sağlık ve psikolojik sorunlarına yönelik uygulamaları yeniden gündeme getirdi. Dizide, Selçuklu döneminde kadınların şifa bulması için kullanılan bimarhane ve burada uygulanan müzikle tedavi yöntemi dikkat çekti. Yüzyıllar öncesine ait bu uygulama, dönemin sağlık anlayışına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:16