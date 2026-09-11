"Aşk ve Taht'ta tarihimizle gurur duydum!" Türklerin neden 'Devlet Ana' dediği anlatıldı!

Büyük Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın hanımı Melike Hüma Hatun, psikolojik rahatsızlığı bulunan kadınların müzik ve su sesi ile rehabilite edildiği şifahaneye girip, "Bundan böyle burası benim uhdemdedir. Tüm masrafları benim şahsi hazinemden ödenecek" buyurdu.