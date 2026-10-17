Aşkı sessizce bitiren görünmez rakipler! Esra Ezmeci açıkladı: Çiftlerin arasındaki yeni kara kediler...

'BUGÜN ÇOK YORGUNUM, YARIN KONUŞURUZ'

Düşünün, sabah erken çıkıyorsunuz, akşam geç geliyorsunuz. Eve geldiğinizde yorgunsunuz. Eşinizle veya sevgilinizle konuşacak enerji kalmamış. "Bugün de çok yoruldum, yarın konuşuruz" cümlesi bir kez değil, onlarca kez tekrarlanıyor. Zamanla ev, sadece uyumak ve yemek yemek için gelinen bir yer haline geliyor. İlişki ise "var olan ama yaşanmayan" bir şeye dönüşüyor. Fiziksel olarak oradasınız ama duygusal olarak yoksunuz buna "duygusal ihmal" diyoruz. Partneriniz sizi görüyor, ama size ulaşamıyor. Bu durum uzun sürdüğünde, karşı tarafta bir yalnızlık hissi birikir. Ve o yalnızlık, bir süre sonra öfkeye, hayal kırıklığına ve uzaklaşmaya dönüşür.

