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Aşkı sessizce bitiren görünmez rakipler! Esra Ezmeci açıkladı: Çiftlerin arasındaki yeni kara kediler...
Aşkı sessizce bitiren görünmez rakipler! Esra Ezmeci açıkladı: Çiftlerin arasındaki yeni kara kediler...
İlişkilerde çiftlerin arasında üçüncü kişi her zaman insan değil. Bazen iş, bazen telefon ve sosyal medya... Birlikte geçirilen zaman azaldıkça, aynı evde yaşayan iki insan bile birbirinden uzaklaşıp kendini yalnız hissedebiliyor. Aradaki bağı birbirine zaman ayırmak ve gerçekten dinlemek güçlendiriyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 10:06