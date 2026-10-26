Aspiratör filtresini değiştirmeden önce bunu deneyin! Yağları kolayca temizlemenin pratik yolu

Mutfakta yemek pişirirken oluşan yağ ve buhar, zamanla aspiratör filtresinde birikerek kirli ve yapışkan bir tabaka oluşturabiliyor. Yağlanan filtre hem temizliği zorlaştırıyor hem de aspiratörün hava çekişini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak filtreyi hemen değiştirmek yerine önce doğru temizlik yöntemini denemek mümkün.