Trend
Galeri
Trend Yaşam
Asrın keşfi Türkiye'den çıktı! Dünyanın en büyük yeraltı gizemi o şehrimizde: Yeri 18 kat altında...
Asrın keşfi Türkiye'den çıktı! Dünyanın en büyük yeraltı gizemi o şehrimizde: Yeri 18 kat altında...
Türkiye'de sıradan bir ev tadilatı sırasında yıkılan bir duvarın arkasından çıkanlar, tüm dünyayı şaşkına çeviren ve asrın keşfi sayılan devasa bir gizemi gün yüzüne çıkardı! Yerin tam 85 metre altına inen ve kapıları yalnızca içeriden kilitlenebilen 18 katlı bu ürpertici yeraltı şehrinde, 20 bin kişinin güneş yüzü görmeden hangi büyük felaketten saklandığı sırrını korumaya devam ediyor. İşte bilim insanlarını bile dehşete düşüren "dünyanın en büyük yeraltı sırrı"nın kan donduran o detayları...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:56