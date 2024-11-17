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ChatGPT'nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

Astroloji bireylerin kişilik özellikleri ile bilgiler verebileceği gibi gökyüzü olayları ile bağlantılı olan olası gelecek olayları tahmininde de bulunabilir. Doğum günü ve doğum saati ile ortaya çıkan doğum haritası yorumlaması da buna bir örnektir. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan bir kullanıcı ChatGPT'ye nasıl doğum haritasını yorumlattığını anlattı.

Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:13
ChatGPT’nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

Sosyal medya kullanıcısı Fiona Leona, paylaşmış olduğu videoda ChatGPT'ye doğum haritanızı nasıl yorumlatabileceğinizi anlattı. İşte yapay zekaya doğum haritası yorumlatmanın püf noktası…

ChatGPT’nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

"HANGİ YILLARIM ZOR GEÇECEĞİNİ SORMAK İÇİN YAPTIM"

Sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda Leona, doğum haritasının ekran görüntüsünü ChatGPT'ye yüklediğini ifade etti.

ChatGPT’nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

Kullanıcı 'hangi yıllarının zor geçeceğini' sorduğunu ve yapay zekanın bu ayrıntılı bir şekilde analiz ettiğini anlattı.

ChatGPT’nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

Leona,ilk olarak doğum haritasının ekran görüntüsü aldı. Ardında arama kısmına 'astroloji' yazıp ekran görüntüsünü yükledi.

ChatGPT’nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

Kullanıcı, bu sayede kariyer hedefleriniz, ne zaman evleneceğiniz ve finansal tahminleri yorumlayabileceğini anlattı.

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