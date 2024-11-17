ChatGPT’nin doğum haritası analizi gündem oldu! Ne zaman evleneceğinizi bakın nasıl tahmin ediyor...

Astroloji bireylerin kişilik özellikleri ile bilgiler verebileceği gibi gökyüzü olayları ile bağlantılı olan olası gelecek olayları tahmininde de bulunabilir. Doğum günü ve doğum saati ile ortaya çıkan doğum haritası yorumlaması da buna bir örnektir. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan bir kullanıcı ChatGPT'ye nasıl doğum haritasını yorumlattığını anlattı.