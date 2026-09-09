Atatürk Havalimanı'nda 1 milyar TL'lik görüntü: "Tofaş gibi dizdiler!" Dev filonun sırrı çözüldü

"BUNLARI BİR ARADA GÖRMEK RÜYA GİBİ"



Motokuryelik yapan ve araba tutkunu olan Ahmet Can araçları yoldan gördüğünü ve yakından incelemek için dönerek geri geldiğini belirterek "Yoldan görüp geldim çok iyi. Hepsi birbirinden güzel bunların hepsini bir arada görmek cennette gibiyim şu an. Yolda gördüm dönüp geri geldim yakından görebilmek için. Araba seven biri için gerçekten cennet gibi bir yer. Kafamı nereye çevirsem araçlar var Tofaş gibi koymuşlar. Bunlar otomobilin dışında farklı şeyler. Bu bir tutku bir mühendislik harikası bunların hepsini bir arada görmek Türkiye'de çok zor hepsi bir servet değerinde. Hepsi şu an bir tırda Türkiye fiyatıyla yaklaşık 1 milyar milyarlık araba var. Burası şu an bambaşka bir şey" dedi