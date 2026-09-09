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Atatürk Havalimanı'nda 1 milyar TL'lik görüntü: 'Tofaş gibi dizdiler!' Dev filonun sırrı çözüldü
Atatürk Havalimanı'nda 1 milyar TL'lik görüntü: "Tofaş gibi dizdiler!" Dev filonun sırrı çözüldü
Avrupa'nın en prestijli rallisi için Türkiye'ye gelen milyon dolarlık Ferrari, Aston Martin ve Porsche'ler, tırlara yüklenmek üzere İstanbul'da toplandı. Dudak uçuklatan lojistik operasyonun arkasından çok özel bir amaç çıktı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:03