Trend Galeri Trend Yaşam

Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak eski Yugoslavya Kralı l. Aleksander'a gönderdiği ıslak imzalı 'Elçilik Atama Kararı', 24 Kasım günü açık artırmayla satışa sunulacak. Güncel bedeli 11 bin dolar olarak belirlenen ve bu rakamdan çok daha yüksek fiyata satılması beklenen orijinal ıslak imzalı mektubun, paha biçilmez ve ünik (eşi, benzeri olmayan tek) eser olduğu belirtildi. Atatürk'ün 1 Kasım 1928 Harf Devrimi'nden 3-5 ay önce Osmanlıca yazdığı mektupta, "Samsun Milletvekili Nusret Sadullah Bey'i Majestelerine Olağanüstü Delege ve elçi olarak atamaya karar verdim" yazıyor.

ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 16.11.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 06:53
Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında diplomatik ilişkiler 1914'te kesilmişti. 1. Dünya Savaşının hemen ardından Kral Peter, 'Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'nı kurdu. Kral Peter'den sonra yerine l. Aleksander kral oldu. 'Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, daha sonra Yugoslavya adını aldı. 1928 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 'Gazi' unvanıyla Kral Aleksander'a Osmanlıca yazılmış bir mektup gönderdi.

Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

Harf Devrimi'nden 3-5 ay önce yazıldığı tahmin edilen bu mektup, belki de Osmanlıca yazılmış son mektuplardan birisiydi. Yugoslav Kralı Aleksander, Ekim 1933'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve dönüşte Atatürk'le ilgili bir dergiye şöyle konuşmuştu: Gazi'yi severim. Zamanın ihtiyaçlarını harikulade güzel gören ve milletini ona intibak ettirmek için muazzam bir mücadele yapan bu dahi adama karşı derin bir sempatim vardır. Kral Aleksander ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de bir arada olduğu fotoğraf da arşivlerdeki yerini aldı. Ancak Türkiye'nin ve Gazi'nin dostu olan Kral Aleksander 1934 yılında suikasta uğradı.

Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

Gazi Atatürk, bir yıl önce Türkiye'yi ziyaret eden ve suikasta kurban giden Aleksander'in ölümünden büyük üzüntü duymuştu. Suikasttan 10 ay önce Balkanlarda kalıcı bir barışın kurulması için Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya arasında imzalanan Balkan Antantı'nın temelini atmışlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından Şükrü Kaya'dan aktarmak suretiyle Hasan Rıza Soyak anılarında şöyle demişti: "Hatırlarım; Yugoslavya kralı Aleksander'in Marsilya'da öldürüldüğünü haber alır almaz, hemen Atatürk'ün yanına koştum. Başvekil ile Dışişleri Vekili de oradaydılar. Atatürk, kralın öldürüldüğünü öğrenmişti; çok müteessirdi: "Ben, Aleksander'i öldürenleri biliyorum, eğer onlar fırsat bulurlarsa beni de öldürürler" dedi"...

Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

24 KASIM'DA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNULACAK
İşte bahsi geçen Kral Aleksander'a Gazi Mustafa Kemal'in yazdığı ıslak imzalı orijinal mektup, 24 Kasım günü Arthill Müzayedecilik tarafından açık artırmayla satışa sunuldu. Mektup Kral Aleksander'a yazılan 'Elçilik Atama Kararı'ydı. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal gofreli (kabartma, soğuk damga), Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü ibareli mektup, dönemin Hariciye Nezareti evraklarını yazan ünlü hattat Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer tarafından 'Ay Yıldız' gofreli kâğıda divani hat ile Osmanlıca yazılmış tek yaprak 4 sayfadan oluşuyordu. Mektupta şunlar yazılıydı:

Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

"Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal...
Sırp, Hırvat ve Sloven Kralı Majesteleri 1.Aleksander
Kadri yüce ve halis dost
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı arasındaki bağların tesis ettiği uyum ve yoldaşlığı korumak ve güçlendirmekle yükümlü ve mükellef olunduğundan, Büyük Millet Meclisi'nde Eski Genel Siyasi İşler Müdürü ve Samsun Milletvekili olan Nusret Sadullah Bey'i Majestelerine Olağanüstü Delege ve elçi olarak atamaya karar verdim. Bugüne kadar gösterdiği bilgelik ve basireti göz önünde bulundurarak kendisine emanet edilen yüce görevleri Majestelerinin güvenini kazanacak şekilde yerine getireceğinden eminim. Gazi M. Kemal"

SON DAKİKA SON DAKİKA