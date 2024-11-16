Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

Harf Devrimi'nden 3-5 ay önce yazıldığı tahmin edilen bu mektup, belki de Osmanlıca yazılmış son mektuplardan birisiydi. Yugoslav Kralı Aleksander, Ekim 1933'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve dönüşte Atatürk'le ilgili bir dergiye şöyle konuşmuştu: Gazi'yi severim. Zamanın ihtiyaçlarını harikulade güzel gören ve milletini ona intibak ettirmek için muazzam bir mücadele yapan bu dahi adama karşı derin bir sempatim vardır. Kral Aleksander ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de bir arada olduğu fotoğraf da arşivlerdeki yerini aldı. Ancak Türkiye'nin ve Gazi'nin dostu olan Kral Aleksander 1934 yılında suikasta uğradı.