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Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş'ın geçmişine dair dikkat çeken detay!
Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş'ın geçmişine dair dikkat çeken detay!
Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Sezen Taş'ın henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 22:02