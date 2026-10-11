Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Küçücük bir çocukken oyuncak bebeğinin balkondan düşmesi üzerine onu yakalamaya çalışırken kendisinin de düştüğü yönünde iddialar olduğunu söyleyen Bali, bu bilgilerin yer aldığı paylaşımlara aileyi tanıyan kişilerin ve akrabaların da yorum yaptığını, anlatılanları yalanlamadıklarını öne sürdü.