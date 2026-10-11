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Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş'ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Sezen Taş'ın henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 22:02
Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Mersin'deki olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

14'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Atilla Taş'ın yanı sıra Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse, ailesi ve yakınları katıldı.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmak istemeyen acılı babanın, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek feryat etti. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Atilla Taş ayakta durmakta zorlandı

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Sezen Taş'ın ölümünün ardından gündeme gelen bir diğer konuysa eski eşi Uğur Haliloğlu'yla yaşadığı ayrılık ve çocuklarıyla ilgili ortaya atılan iddialar oldu.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

ESKİ EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Sessizliğini bozan Haliloğlu, Sezen Taş'la 11 ay önce karşılıklı anlaşarak boşandıklarını, aralarında devam eden bir boşanma süreci ya da kavga olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Çocuklarını annelerinin haberi olmadan Trabzon'a götürdüğü iddialarını da kesin bir dille reddeden Haliloğlu, bu kararın Sezen Taş'ın bilgisi ve onayı dahilinde, pedagogların da yönlendirmesiyle alındığını söyledi.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

İki evladının annesini kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadığını belirten Haliloğlu, çocuklarının bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için çabaladığını vurguladı.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Eski eşinin anısına saygısından dolayı özel hayatlarına ilişkin daha fazla konuşmayacağını söyleyen Haliloğlu, kendisi hakkında asılsız iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki süreç başlatacağını da duyurdu.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

BENZER BİR OLAY YAŞADI İDDİASI

Gündemde şok etkisi yaratan olay henüz sıcaklığını korurken, Bircan Bali, Sezen Taş'ın çocukluğuna dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bali, Taş'ın henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşadığını öne sürdü.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Bir televizyon kanalında program yapan Bircan Bali, Sezen Taş'ın ölümünü ele aldığı sırada yıllar öncesine uzanan bir iddiadan bahsetti.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Bali'nin anlatımına göre Sezen Taş, henüz üç yaşındayken yine aynı sitede, dördüncü ya da beşinci kattaki bir balkondan düştü.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!

Küçücük bir çocukken oyuncak bebeğinin balkondan düşmesi üzerine onu yakalamaya çalışırken kendisinin de düştüğü yönünde iddialar olduğunu söyleyen Bali, bu bilgilerin yer aldığı paylaşımlara aileyi tanıyan kişilerin ve akrabaların da yorum yaptığını, anlatılanları yalanlamadıklarını öne sürdü.

Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!
Atilla Taş’ın kızı 14. Kattan düşerek can vermişti: Sezen Taş’ın geçmişine dair dikkat çeken detay!