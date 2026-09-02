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AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilerin yeni dönem için kayıtlarını tamamlayacağı süre ve ders seçim tarihleri üniversite tarafından açıklandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 02.09.2026 16:21 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 16:34
AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF'te 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Öğrencilerin dönem kaydını tamamlamasının ardından ders seçimi ve ekle-sil işlemleri başlayacak. Üniversitenin açıkladığı takvimde kayıt yenileme süresinin yanı sıra ders işlemlerinin yapılacağı tarihler de yer alıyor.

AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2026'da başladı. Öğrenciler, dönem kayıtlarını 20 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Üniversite, işlemlerin belirtilen tarihler içinde yapılması gerektiğini duyurdu.

AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri AKSİS üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler sistemde sırasıyla AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi – Eğitim Öğretim İşlemleri – Harç İşlemleri adımlarını takip ederek ödeme sürecini tamamlayabilecek. Ödeme yapan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

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AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ KAYIT VE DERS TAKVİMİ

  • Kayıt Yenileme Tarihleri: 31 Ağustos 2026 - 20 Eylül 2026
  • Ders Seçim İşlemleri: 21 Eylül 2026 - 23 Eylül 2026
  • Ders Ekle-Sil Tarihleri: 24 Eylül 2026 - 28 Eylül 2026
  • Üstten Ders Alma Tarihleri: 24 Eylül 2026 - 28 Eylül 2026

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