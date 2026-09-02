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AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | AUZEF kayıt yenileme başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilerin yeni dönem için kayıtlarını tamamlayacağı süre ve ders seçim tarihleri üniversite tarafından açıklandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme başladı mı, ders seçimi hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.09.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 16:34