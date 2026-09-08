Trend Galeri Trend Yaşam AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2026-2027 güz dönemi için AUZEF kayıt işlemleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı takvimde ders seçimi, ekle-sil ve üstten ders alma tarihleri de belli oldu. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, işlemler nasıl yapılacak? İşte, tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:38
AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

AUZEF'te güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri sürerken öğrencilerin ödeme ve ders sürecini de takip etmesi gerekiyor. İstanbul Üniversitesi'nin yayımladığı takvimde kayıt sonrası uygulanacak ders seçimi ve ekle-sil aşamalarına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Öğrenciler, işlemlerini AUZEF'in çevrim içi sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2026-2027 güz yarıyılı için kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos'ta başladı. Öğrencilerin öğrenim ücreti ödemelerini 20 Eylül 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra güz dönemi için ders seçimleri yapılacak.

AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İşlemler AKSİS üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra "AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi – Eğitim Öğretim İşlemleri – Harç İşlemleri" adımları izlenerek dönem ücreti ödeniyor. Adaylar ödemesini tamamladıktan sonra ders seçimlerini tamamlayabilirler.

AKSİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 güz dönemi ders seçimleri 21-23 Eylül tarihlerinde yapılacak. Ardından değişiklik yapmak isteyenler için ekle-sil dönemi başlayacak.

  • Ders seçimi: 21-23 Eylül 2026
  • Ders ekle-sil: 24-28 Eylül 2026
  • Üstten ders alma: 24-28 Eylül 2026
  • Muafiyet başvuruları: 21-28 Eylül 2026