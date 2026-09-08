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AUZEF KAYIT YENİLEME 2026-2027 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2026-2027 güz dönemi için AUZEF kayıt işlemleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı takvimde ders seçimi, ekle-sil ve üstten ders alma tarihleri de belli oldu. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek, işlemler nasıl yapılacak? İşte, tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:38