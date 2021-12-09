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Avcının şoke eden görüntüleri! 'Canavar' yakaladı

Bu görüntüler sosyal medya mecrasında büyük yankı uyandırdı. Son dönemde avlanma yöntemleri internet dünyasında ciddi bir ilgi görüyor. Bu genç adam da inanılmaz bir işe koyuldu. Güney Yarım Küre'nin vahşi doğasıyla ünlü ülkesi Avustralya görenleri şoke eden bir olayla gündeme geldi. Yengeç avı için toprağın altına giren Avustralyalı avcı sonrasında ortaya çıkan manzarayla herkesi hayretler içinde bıraktı. Bir canavar yakaladı. İşte görünce sizi de şaşkına çevirecek o görüntüler...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:46
Avcının şoke eden görüntüleri! ’Canavar’ yakaladı

Avustralyalı avcının av görüntüleri şoke edecek cinsten! Her şey yengeç avlama kararıyla başladı.

Avcının şoke eden görüntüleri! ’Canavar’ yakaladı

Sonrasında bu çukurda işe koyuldu.

Avcının şoke eden görüntüleri! ’Canavar’ yakaladı

İşte kare kare yaşananlar.

Avcının şoke eden görüntüleri! ’Canavar’ yakaladı
Avcının şoke eden görüntüleri! ’Canavar’ yakaladı
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