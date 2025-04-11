Trend Galeri Trend Yaşam AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

Ankara'da 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile birlikte Gimsa Park AVM'ye gitti. Ancak işletme yetkilileri Dowm Sendromlu çocuğa iddiaya göre bilet vermedi.