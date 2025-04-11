AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

Tepki çeken olay Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. AVM'de skandal olay! Down Sendromlu çocuğu oyun alanına almayıp dışladılar! İşte o anlar... | Video Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.