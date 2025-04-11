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AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

Ankara'da 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile birlikte Gimsa Park AVM'ye gitti. Ancak işletme yetkilileri Dowm Sendromlu çocuğa iddiaya göre bilet vermedi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:36
AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

Tepki çeken olay Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı.

AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti.

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AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!

Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

AVM’de vicdanları sızlatan görüntü: Down Sendromlu Mert oyun alanına alınmadı!