AVM'de skandal olay! Down Sendromlu çocuğu oyun alanına almayıp dışladılar! İşte o anlar... | Video 11.04.2025 | 12:34 Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, olay, Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.