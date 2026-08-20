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AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesi veren Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u sahasında konuk edecek. Bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmak istiyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:57
AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, maçın detayları...

AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını 20 Ağustos Perşembe günün ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Trabzonspor-Ferencvaros maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

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AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SALAH İLK 11'DE BEKLENİYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak. Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Mohamed Salah'ın bu akşamki mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral, Saviolo, Onuachu

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör