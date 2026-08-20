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AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalma mücadelesi veren Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u sahasında konuk edecek. Bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmak istiyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:57