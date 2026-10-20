Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler
Avrupa ülkelerinde çocuk ve gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler, Avrupa genelinde yaş sınırları ve dijital güvenlik önlemlerine ilişkin yeni girişimleri beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 06:46