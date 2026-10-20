Trend Galeri Trend Yaşam Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Avrupa ülkelerinde çocuk ve gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler, Avrupa genelinde yaş sınırları ve dijital güvenlik önlemlerine ilişkin yeni girişimleri beraberinde getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 06:46
Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

AB Komisyonu, 17 Eylül'de açıkladığı 'AB Çocuk Yasası' teklifiyle 'sonsuz kaydırma' gibi aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılması, uyku saatlerinde anlık bildirimlere izin verilmemesi ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi gibi önlemler yer alıyor.

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Yapay zeka sohbet botları ve dijital arkadaşların varsayılan olarak kapalı tutulması, çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturacak şekilde davranmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Çocuklara ait profillerin varsayılan olarak gizli olması, kullanıcıların engelleme ve sessize alma araçlarına kolayca erişebilmesi ve platformların yaş doğrulama sistemleri kullanması da öngörülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Yasa teklifin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

İŞTE ÜLKE ÜLKE TEDBİRLER

Polonya: Sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilecek.
Fransa: 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini düzenleyen yasa hazırlandı.

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

İngiltere: 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine ilişkin düzenlemenin uygulanabilmesi için gerekli mevzuat yıl sonuna kadar parlamentoya sunulacak.
İspanya: 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini düzenleyecek.

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Portekiz: 13 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine izin verilmemesini, 13-15 yaş grubundakilerin ise ebeveyn izniyle sınırlı erişim sağlamasını öngören yasa tasarısı parlamentodaki ilk oylamanın ardından komisyon aşamasında inceleniyor.
İtalya: 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine izin verilmemesini ve kullanıcıların yaşlarının doğrulanmasını öngören bir yasa teklifi gündemde bulunuyor.

Avrupa ‘sonsuz kaydırma’ya savaş açtı! İşte ülke ülke alınan tedbirler

Danimarka: Hükümet ve siyasi partiler, sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi konusunda uzlaştı.
Norveç: Hükümet, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirecek yasa teklifini yıl sonuna kadar parlamentoya sunmayı planlıyor.

#AVRUPA