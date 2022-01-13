Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu yapmıştı! Uzayda aylarca kalabileceğini söyledi

Delta görevi kapsamında, 2004'te 11 gün, 2011'de PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 6 aydan fazla uzayda yaşayan astronot Kuipers, İstanbul'da düzenlenen NASA Uzay Sergisi'ne katıldı. İkinci uçuşu ile Avrupa tarihinin "en uzun uzay uçuşunu" gerçekleştiren Kuipers, astronotların karşılaşabileceği tehlikeli durumları AA muhabirine anlattı.

Kuipers, ikinci uzay misyonunda sürenin planlanandan daha uzun olduğunu, 5 aylık bir göreve gittiğini ancak bazı sebeplerden 6 hafta daha kalmak zorunda kaldığını aktardı. Dünyaya dönüşünün ertelenmesi haberini aldığında, bir an önce geri dönme hissine kapılmadığını ifade eden Hollandalı astronot, "Bir altı ay daha kalmamı isteseler bunu severek yapardım." dedi.

Kuipers, uzay seyahati sırasında kısa devre, yangın ve zehirli duman sızıntısı gibi birçok tehlikenin gerçekleşebileceğini belirterek, bu gibi durumlar için çok kez eğitimden geçtiğini, uzaydayken bazı antenlerde kısa devre dışında ciddi tehlike atlatmadığını söyledi.