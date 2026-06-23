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Avrupa'nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Göz alıcı turkuaz rengi, altın sarısı kumu ile görenleri hayran bırakan plaj, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösteriliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 12:14
Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta yer alan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, göz alıcı turkuaz rengi ve altın sarısı kumuyla yaz sezonunun en çok konuşulan adresi haline geldi.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Sosyal medyanın etkisiyle popülaritesi her geçen gün artan bu gizli koya ulaşabilmek ise hiç kolay değil; ziyaretçilerin tam 187 basamaklı dik bir merdiveni inmesi gerekiyor.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Yoğunluğun zirveye ulaşmasıyla birlikte plajın yer aldığı kara yolu üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Otopark alanlarında yer bulamayan yüzlerce sürücü, araçlarını dik yamaçlardaki yol kenarlarına bırakarak bu eşsiz denizin tadını çıkarmak için merdivenlere yöneliyor.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Kaputaş Plajı, sadece yerli turistlerin değil, dünyanın dört bir yanından gelen seyahat tutkunlarının da uğrak noktası konumunda.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Merdivenleri inmeye cesaret edemeyen veya yer bulamayan tatilciler, kanyonun üst kısımlarında durarak bu büyüleyici turkuaz manzarayı fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Türkiye'nin tanıtım görüntülerinde de kullanılan, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen ve sanal medyanın etkisiyle de popülerliği artan Kaputaş Plajı, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Dünyanın birçok noktasından tatilciler, plajı görmek için kente geliyor.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar
Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

DÜNYANIN EN İYİ 50 PLAJI 2026 LİSTESİ BELLİ OLDU!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca seyahat tutkununun oylarıyla belirlenen "2026 Dünyanın En İyi 50 Plajı" listesi nihayet gün yüzüne çıktı! Maldivler, Karayipler ve Seyşeller gibi ikonik tatil rotalarının kıyasıya yarıştığı bu prestijli sıralamaya Türkiye'den sadece tek bir doğa harikası adını yazdırmayı başardı.

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

Büyüleyici turkuaz suları ve el değmemiş yapısıyla dev rakiplerini geride bırakan bu eşsiz koy, şimdiden seyahat planlarının zirvesine yerleşti. Peki, dünya devlerini gölgede bırakıp yabancı turistleri kendine hayran bırakan o saklı cennet neresi? Tatil rotanızı baştan yazdıracak o eşsiz koya ve onu bu kadar özel kılan büyüleyici detaylara yakından bakıyoruz. Hazırsanız, ekranı kaydırmaya başlayın!

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ PLAJLARI!

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

50 - Keem Plajı, İrlanda

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

49 - Cas Abao, Curaçao

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

48 - La Pelosa, İtalya

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

47 - Paje Plajı, Zanzibar

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

46 - Porto Timoni, Yunanistan

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

45 - Boulder Plajı, Güney Afrika

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

44 - Pontal do Atalaia, Brezilya

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

43 - Praia da Falésia, Portekiz

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

42 - Grand Anse, Grenada

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

41 - Flamenco Plajı, Porto Riko

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

40 - Le Morne Plajı, Mauritius

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

39 - Playa Cofete, İspanya

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

38 - Ofu Plajı, Amerikan Samoası

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

37 - Playa Xpu Ha, Meksika

Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

36 - Blue Lagoon, Fiji