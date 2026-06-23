Avrupa’nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar

DÜNYANIN EN İYİ 50 PLAJI 2026 LİSTESİ BELLİ OLDU!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca seyahat tutkununun oylarıyla belirlenen "2026 Dünyanın En İyi 50 Plajı" listesi nihayet gün yüzüne çıktı! Maldivler, Karayipler ve Seyşeller gibi ikonik tatil rotalarının kıyasıya yarıştığı bu prestijli sıralamaya Türkiye'den sadece tek bir doğa harikası adını yazdırmayı başardı.