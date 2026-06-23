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Avrupa'nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar
Avrupa'nın en iyileri arasında: Araç kuyrukları kilometreleri buldu! O plaja ulaşmak için 187 basamak iniyorlar
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Göz alıcı turkuaz rengi, altın sarısı kumu ile görenleri hayran bırakan plaj, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösteriliyor.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 12:14