Avrupa’nın kabusu olmuşlardı! Tarihin en güçlü savaşçıları listesine Türk damgası...

Dünya harp tarihine yön veren ve salt isimleriyle bile düşman ordularına korku salan gelmiş geçmiş en efsanevi savaşçıların listesi nihayet gün yüzüne çıktı. Gemileri karadan yürüten strateji dehalarından, tek bir kılıç darbesiyle koca imparatorlukları dize getiren korkusuzlara kadar birçok kahraman Türk savaşçısı bu çarpıcı listeye damgasını vurdu. Tarih kitaplarının satır aralarında gizli kalan ve ölmeyi öldürmekten çok seven bu yenilmez isimlerin akılalmaz hikayeleri okuyanları şaşkına çeviriyor.