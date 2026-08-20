AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

KANLI AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

28 Ağustos'taki parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Ancak Ay sabaha karşı ufka yaklaşacağı için tutulmanın tüm aşamalarını görmek mümkün olmayacak. Görüş süresi yaşanılan şehre göre de değişiklik gösterebilir.

Tutulmayı takip etmek isteyenler için ufku açık alanlar daha uygun olacak. Özellikle bina, tepe veya ağaçların görüşü kapatmadığı noktalar Ay'ı daha rahat görme imkanı sağlayabilir.