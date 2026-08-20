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AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?
AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?
Ağustos ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Kanlı Ay tutulması olarak da aranan olayda Ay'ın bir bölümü Dünya'nın gölgesine girecek ve kızılımsı tonlar ortaya çıkacak. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte, gökyüzü şölenine dair detaylar…
Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 08:01