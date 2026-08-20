Trend Galeri Trend Yaşam AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Ağustos ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Kanlı Ay tutulması olarak da aranan olayda Ay'ın bir bölümü Dünya'nın gölgesine girecek ve kızılımsı tonlar ortaya çıkacak. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte, gökyüzü şölenine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 08:01
AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Ağustos ayının son günlerinde gökyüzü meraklılarının ilgisini çekecek önemli bir doğa olayı yaşanacak. "Kanlı Ay" olarak da aranan tutulma öncesinde gözlem koşulları, görünürlük durumu ve Türkiye'den takip edilip edilemeyeceği merak ediliyor.

AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

2026 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri 28 Ağustos Cuma günü yaşanacak. NASA'nın takviminde bu olay parçalı Ay tutulması olarak yer alıyor. Tutulma sırasında Ay'ın bir bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak ve gökyüzünde dikkat çekici bir görüntü oluşacak.

AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

KANLI AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

28 Ağustos'taki parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Ancak Ay sabaha karşı ufka yaklaşacağı için tutulmanın tüm aşamalarını görmek mümkün olmayacak. Görüş süresi yaşanılan şehre göre de değişiklik gösterebilir.

Tutulmayı takip etmek isteyenler için ufku açık alanlar daha uygun olacak. Özellikle bina, tepe veya ağaçların görüşü kapatmadığı noktalar Ay'ı daha rahat görme imkanı sağlayabilir.

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AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da tutulmanın ilk aşaması 28 Ağustos saat 04.23'te başlayacak. Bu saat, Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girdiği bölümü ifade ediyor. Daha belirgin görüntülerin ortaya çıkacağı parçalı evre ise 05.33'ten itibaren başlayacak.

İstanbul'dan görülebilecek en ileri aşama yaklaşık 06.26'da yaşanacak. Ay kısa süre sonra batacağı için tutulmanın dünya genelindeki en ileri noktası İstanbul'dan takip edilemeyecek.

AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Güneş tutulmasının aksine bu gökyüzü olayı çıplak gözle güvenli şekilde seyredilebilir. Daha ayrıntılı bir görüntü isteyenler dürbün veya teleskoptan yararlanabilir. Türkiye'den gözlem yapacakların ise Ay'ın sabaha karşı ufka yaklaşacağını dikkate alarak açık ve görüşü engellenmeyen bir nokta seçmesi daha uygun olacak.

AY KIZIL TONLARA BÜRÜNECEK! 2026 Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?