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Aydın’da korkutan kaza: Kontrolden çıkan araç yan yattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde B.Ç. isimli sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:42
Aydın’da korkutan kaza: Kontrolden çıkan araç yan yattı

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AAU 58 plakalı otomobil sürücüsü B.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aydın’da korkutan kaza: Kontrolden çıkan araç yan yattı

Hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aydın’da korkutan kaza: Kontrolden çıkan araç yan yattı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücüyü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aydın’da korkutan kaza: Kontrolden çıkan araç yan yattı

Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerince yan yatan araç düzeltilerek, yoldan çekilmesini sağladı.

Aydın’da korkutan kaza: Kontrolden çıkan araç yan yattı

Kazada yaralanan sürücü B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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