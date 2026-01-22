Trend Galeri Trend Yaşam Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alanlar! 2026 Ocak zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK emeklilerinin tahsis numarasına göre şekillenen maaş ödeme takvimi bir kez daha merak konusu oldu. Maaşlarını ayın 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında alan vatandaşlar, yapılan zamların ardından güncellenen tutarların hesaplara hangi gün yansıyacağını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan yeni ödeme planı, sadece SSK emeklilerinin değil, Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin de yakın takibinde. Emekliler şimdi, artışlı maaşların yatırılacağı kesin tarihlere odaklanmış durumda.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:51