Trend Galeri Trend Yaşam Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alanlar! 2026 Ocak zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK emeklilerinin tahsis numarasına göre şekillenen maaş ödeme takvimi bir kez daha merak konusu oldu. Maaşlarını ayın 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında alan vatandaşlar, yapılan zamların ardından güncellenen tutarların hesaplara hangi gün yansıyacağını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan yeni ödeme planı, sadece SSK emeklilerinin değil, Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin de yakın takibinde. Emekliler şimdi, artışlı maaşların yatırılacağı kesin tarihlere odaklanmış durumda.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:51
Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte emekli aylıklarının ödeneceği tarihler yeniden tartışılmaya başlandı. Her ay maaşını ayın ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan SSK emeklileri, artırılmış ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceğini araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun paylaştığı güncel ödeme planına göre gerçekleştirilecek zamlı maaş ödemeleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor.

2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI!

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.

Peki, ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar zamlarını ne zaman alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

İşte, ödeme günleri:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

