Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaş alanlar! SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?

SSK emeklilerinin tahsis numarasına göre belirlenen maaş ödeme günleri yeniden gündeme geldi. Aylıklarını ayın 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında alan emekliler, yapılan artışların ardından zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara geçeceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı güncel ödeme takvimi, yalnızca SSK'lılar değil Bağ-Kur emeklileri tarafından da yakından takip ediliyor. Gözler şimdi, zamlı emekli aylıklarının yatırılacağı net tarihlere çevrildi.Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:04
Zam oranlarının netlik kazanmasıyla birlikte emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler bir kez daha gündemin üst sıralarına çıktı. Maaş ödemelerini her ayın 18'i ile 26'sı arasında alan SSK emeklileri, artışlı tutarların hangi gün hesaplara yansıyacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulan güncel takvim doğrultusunda yapılacak zamlı ödemeler, milyonlarca emekli tarafından yakından izleniyor.

2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.

Peki, ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar zamlarını ne zaman alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

İşte, ödeme günleri:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

