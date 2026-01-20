Trend Galeri Trend Yaşam Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alanlar! SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?

SSK emeklilerinin tahsis numarasına göre belirlenen maaş ödeme günleri yeniden gündeme geldi. Aylıklarını ayın 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında alan emekliler, yapılan artışların ardından zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara geçeceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı güncel ödeme takvimi, yalnızca SSK'lılar değil Bağ-Kur emeklileri tarafından da yakından takip ediliyor. Gözler şimdi, zamlı emekli aylıklarının yatırılacağı net tarihlere çevrildi.Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:04