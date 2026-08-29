Aynı insanla yeniden denemek doğru mu? Esra Ezmeci açıkladı: Gerçekten değiştiğini anlamak için...

BİR DEFTERE NOT ALIN

Birçok insan "değiştim" der ama aslında şu durumlardadır. İlk olarak sadece size karşı değişmiş gibi davranır. Sizinle konuşurken sakin, anlayışlıdır. Ama iş yerinde, ailesinde, arkadaşlarıyla hâlâ aynı eski kalıpları yaşar. Bir diğeri değişimi sadece sözle anlatır. "Artık bağırma yapmıyorum" der ama siz yanındayken hala ses tonu yükselir, yüz ifadesi sertleşir, beden dili tehditkar olur. Sonraki ise değişimi sizin varlığınıza bağlar. "Sen olursan değişirim, sen yokken yine bozulurum" der. Bu, sizi sorumlu hissettirir ve sağlıksız bir bağ kurar. Dördüncüsü, acele eder. "Hemen barışalım, hemen eski günlere dönelim" baskısı yapar. Gerçekten değişmiş biri acele etmez.