Trend
Galeri
Trend Yaşam
Aynı insanla yeniden denemek doğru mu? Esra Ezmeci açıkladı: Gerçekten değiştiğini anlamak için...
Aynı insanla yeniden denemek doğru mu? Esra Ezmeci açıkladı: Gerçekten değiştiğini anlamak için...
Eski sevgilinizin "Değiştim" diyerek geri dönmesi, her şeyin bu kez farklı olacağı anlamına gelmiyor. Gerçek değişim sözlerle değil; zaman içinde tekrarlanan davranışlar, sorumluluk alma ve sınırlarınıza gösterilen saygıyla kendini belli ediyor.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:54