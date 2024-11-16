Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..
M.S. 552-745 yılları arasında hüküm süren Göktürklerin, ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su eklemeleri, dünyanın 'tesadüfen' ayran ile tanışmasına vesile oldu. Ayran sözcüğü, tarihte ilk defa Divan-ı Lugat-it Türk eserinde 'sütten elde edilen içecek' olarak tanımlandı. Binlerce yıldır hayatımıza giren bu lezzetin faydasına dair hiç bilmediğimiz bir bakış da mevcut! İşte ayranla ilgili bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:30