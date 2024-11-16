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Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

M.S. 552-745 yılları arasında hüküm süren Göktürklerin, ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su eklemeleri, dünyanın 'tesadüfen' ayran ile tanışmasına vesile oldu. Ayran sözcüğü, tarihte ilk defa Divan-ı Lugat-it Türk eserinde 'sütten elde edilen içecek' olarak tanımlandı. Binlerce yıldır hayatımıza giren bu lezzetin faydasına dair hiç bilmediğimiz bir bakış da mevcut! İşte ayranla ilgili bilinmeyenler...

İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 16.11.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:30
Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

Türk mutfağına ait en yaygın içeceklerden biri olan ayran, dünyada en fazla Türkiye'de tüketiliyor. Yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve bazı Balkan ülkeleriyle Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde de tüketimi mevcut...

Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

Ayran yapımında, doğal nitelikli, yağlı yoğurt tercih edilirken, bir ölçü yoğurda, en fazla bir buçuk ölçü su katımı, 'ideal oran' olarak kabul ediliyor.

Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

Ayranın hazırlanması aşamasında veya hazırlandıktan sonra içerisine köpürtücü aparatın sokularak birkaç dakika çalıştırılması ayranın son derece köpüklü olmasını sağlar. Eğer ayranı köpürtmek için bir kavanoz veya köpürtme aparatı yoksa ayranı köpürtmek için ilkel ama etkili bir yöntem daha kullanılabilir.

Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

KALSİYUM İHTİYACINI GİDERİR: Düzenli olarak ayran tüketimi, kemik sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Ayranın içerdiği kalsiyum aynı zamanda hücrelerin sağlığının korunmasına ve kas sağlığına önemli katkılar sağlar.

Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

VİTAMİN DEPOSU: Ayranın içerdiği yüksek değerdeki B kompleksi, vitaminleri başta olmak üzere D vitamini özellikle anemi hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Demir içermesi de artı bir fayda sağlar.

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