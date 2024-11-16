Ayranın hiç bilinmeyen faydası! Riboflavin içeriğiyle bakın nelere iyi geliyor..

Ayranın hazırlanması aşamasında veya hazırlandıktan sonra içerisine köpürtücü aparatın sokularak birkaç dakika çalıştırılması ayranın son derece köpüklü olmasını sağlar. Eğer ayranı köpürtmek için bir kavanoz veya köpürtme aparatı yoksa ayranı köpürtmek için ilkel ama etkili bir yöntem daha kullanılabilir.



