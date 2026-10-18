Ayrılığı kabullenemedi dehşet saçtı! Eski sevgilisinin minibüsünü hurdaya çevirdi

MİNİBÜSÜN CAMLARINI VE AYNALARINI KIRDI

Yaklaşık yarım saat sonra park halindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi. Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y., aracın yanına gitti. Ragıp Y. üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı 06 EAG 315 plakalı minibüsün ön ve yan camlarıyla iki dikiz aynasında kırılma, kaportasında ise ezilme oluştu. Aracın ön plakasının yerinde olmadığı da tespit edildi. Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikayetçi oldu. Seçil Ö.'nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de ayrılığı kabullenemeyen kadın, eski sevgilisinin minibüsünün camlarını ve aynalarını kırdı: O anlar kamerada