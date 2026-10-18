Ayrılığı kabullenemedi dehşet saçtı! Eski sevgilisinin minibüsünü hurdaya çevirdi
Ümraniye'de yaklaşık 3 ay önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı Seçil Ö.'den (36) ayrılan Can Y. (39), ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisi tarafından rahatsız edildiğini iddia eden Can Y., kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararının ardından Can Y.'nin evinin önüne gelen Seçil Ö., Can Y.'nin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı. Araçtaki multimedya ekranıyla 38 bin lirayı da aldığı iddia edilen Seçil Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:02