Trend Galeri Trend Yaşam Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: “Kocasından sürekli…”

Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: “Kocasından sürekli…”

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen korkunç olayda boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından araç içerisinde başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu. Ayşe Çelik'in cansız bedeni Adli Tıp morguna getirilirken, talihsiz kadının arkadaşı Zeliha Çetik çarpıcı iddialarda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2025 00:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 01:04
Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: Kocasından sürekli…

Kan donduran olay, Sultangazi'de meydana gelmişti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada adam eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü.

Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: Kocasından sürekli…

Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada ihbar üzerine yakalanmıştı. İlk ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, Ayşe Çelik'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: Kocasından sürekli…

Kadının ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek, bilgi aldı. Ayşe Çelik'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.



Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: Kocasından sürekli…

"KOCASINDAN SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU"

Ayşe Çelik'in eşinden bir yıldan fazla süredir tehditler aldığını söyleyen yakın arkadaşı Zeliha Çetik, "Bugün İstanbul'da emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuğuna bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne, kocası tarafından katledildi. Çok üzgünüz. Acımız çok büyük.

Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: Kocasından sürekli…

Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlardı gibi bir şey. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresiz ve yalnızdı. Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının 'madde' kullandığı yönündeydi Ayşe'nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu.

SON DAKİKA SON DAKİKA