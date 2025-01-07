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Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: “Kocasından sürekli…”
Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: “Kocasından sürekli…”
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen korkunç olayda boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından araç içerisinde başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu. Ayşe Çelik'in cansız bedeni Adli Tıp morguna getirilirken, talihsiz kadının arkadaşı Zeliha Çetik çarpıcı iddialarda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 01:04