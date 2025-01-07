Ayşe Çelik’in cansız bedeni otomobilin bagajında bulunmuştu! Talihsiz kadının arkadaşı konuştu: “Kocasından sürekli…”

Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlardı gibi bir şey. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresiz ve yalnızdı. Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının 'madde' kullandığı yönündeydi Ayşe'nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu.