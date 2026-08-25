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Ayva dalı cinayetinde yeni gelişme! Amcasına kurşun yağdırarak vahşice katletmişti: O delil ineğin memesinden çıktı!
Ayva dalı cinayetinde yeni gelişme! Amcasına kurşun yağdırarak vahşice katletmişti: O delil ineğin memesinden çıktı!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kesilen ayva ağacının dalı yüzünden çıkan tartışmada amcasını tabancayla vurarak katleden gurbetçiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın seyrini değiştirebilecek delil sattıkları ineğin memesinden çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:45