Ayva dalı cinayetinde yeni gelişme! Amcasına kurşun yağdırarak vahşice katletmişti: O delil ineğin memesinden çıktı!

"Recep ağaçtan inerek o esnada ağacı budadığı orak ile üzerime doğru gelmeye başladı. Oğlu Kadir'in elinde de büyük bir sopa olduğunu gördüm. Bunun üzerine ben de çevreden elime geçirdiğim sopayı elime aldım. Bu olaylar sırasında silahı ben hiç belimden çıkarmadım. Bu tartışmalar sırasında amcam İbrahim Çam'ın bizim bulunduğumuz yerden yaklaşık 25-30 metre kadar uzaklıkta bulunduğunu gördüm. Bizim aramızdaki tartışma hararetlenince elinde bulunan tabanca ile birlikte yanımıza doğru gelmeye başladığını fark ettim. İyice yaklaştıktan sonra yaklaşık 10 metre uzaklıktan bir anda elinde bulunan tabanca ile 3-4 defa ateş etmeye başladı. Bu esnada Recep ve Kadir, İbrahim Çam'ın elinde silahla bana doğru yaklaştığını görünce bir anda uzaklaştılar. Zaten İbrahim amcam da bu anda bana ateş etmeye başladı. Normalde ilk başta bana herhangi bir isabet olduğunu düşünmüyordum. Ancak aradan geçen zamanda bacağımda bir isabet olduğunu fark ettim. Sol bacağımda hala yarası durmaktadır. Daha sonra ben de İbrahim'in eylemleri devam ettiği için yanımda bulunan tabancayı kaçarken kendimi koruma maksatlı hedef gözetmeden 3-4 el ateş ettim. Daha sonra da eve doğru kaçtım. Ben o esnada mermilerin İbrahim Çam'a isabet edip etmediğini görmedim. Olay yerinden olayın şoku ile kaçtım. İbrahim Çam'ı öldürmek niyetinde değildim. İbrahim Çam bana ateş edince, ben de kendimi korumak için ateş ettim. Söz konusu olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Pişmanım" ifadelerini kullanmıştı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.