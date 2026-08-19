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Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?" soruları vatandaşların sorgulamaları ile arama motorlarında öne çıktı. Böylece AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen veriler açıklandı. İşte İstanbul ve son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 18:27