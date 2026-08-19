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Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?" soruları vatandaşların sorgulamaları ile arama motorlarında öne çıktı. Böylece AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen veriler açıklandı. İşte İstanbul ve son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 18:27
Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Son dakika deprem haberi! İstanbul'da deprem sorgulamaları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor.

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE?

Açıklanan verilere göre İstanbul'da Adalar açıklarında ilki 2.3, ikincisi ise 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte saat ve derinlik bilgileri;

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
  • Yer: ADALAR (ISTANBUL)
  • Büyüklük: 2.3
  • Derinlik: 9.9 km
  • Saat: 17:33
  • Yer: ADALAR (ISTANBUL)
  • Büyüklük: 3.2
  • Derinlik: 11.4 km
  • Saat: 17:43
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Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör