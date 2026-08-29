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Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup'a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

Antalya'da yürekleri yakan feci olay! Evlerinin önünde babasının kullandığı servis minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölüm haberi ailesini yıkarken, acılı anne ve baba cenazeyi teslim aldıkları sırada fenalık geçirdi. İşte kahreden olayın detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 11:20
Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan Levent Şahin, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin'i fark edemedi. Minibüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

MİNİK YAKUP KURTARILAMADI

Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aile, cenazeyi teslim almak için morga geldi. Burada çocuklarının cenazesini alan baba Levent Şahin, anne Fatma Şahin ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

Cenazenin teslimi sırasında acılı anne ve baba fenalık geçirirken, yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Yakup Emir Şahin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

Küçük çocuğun cenazesinin bugün öğle namazı öncesinde Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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