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Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup'a acı veda! Gözyaşları sel oldu...
Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup'a acı veda! Gözyaşları sel oldu...
Antalya'da yürekleri yakan feci olay! Evlerinin önünde babasının kullandığı servis minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölüm haberi ailesini yıkarken, acılı anne ve baba cenazeyi teslim aldıkları sırada fenalık geçirdi. İşte kahreden olayın detayları...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 11:20