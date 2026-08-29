Babasının kullandığı minibüs hayattan kopardı: 1,5 yaşındaki Yakup’a acı veda! Gözyaşları sel oldu...

MİNİK YAKUP KURTARILAMADI

Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.