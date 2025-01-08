Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bağcılar'da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!
Bağcılar'da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!
İstanbul-Bağcılar'da eşi Gülnaz Adal silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katedip İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir'de de 1 kişiyi ağır yaralayan koca kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:53