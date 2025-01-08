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Bağcılar'da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

İstanbul-Bağcılar'da eşi Gülnaz Adal silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katedip İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir'de de 1 kişiyi ağır yaralayan koca kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin silahlı saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:53
Bağcılar’da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Bağcılar’da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal'ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı.

Eşini öldürüp 500 kilometre yol katetti | Video

Bağcılar’da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

O sırada evde bulunan oğulları Y. Adal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağcılar’da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

500 KİLOMETRE YOL KATEDİP İZMİR'E GİTTİ

Silahlı saldırgan koca olayın eşi ülnaz Adal'ı silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katetti. İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir'de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı.

Bağcılar’da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

Silahlı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Annesi, babası tarafından öldürülen Y. Adal'ın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi.

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