Bağcılar’da kan donduran olay: Eşini katletti! 500 km yol gitti: 1 kişiyi ağır yaraladı!

Olay, 100. Yıl Mahallesi 2214. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal(44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.