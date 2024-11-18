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Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

İstanbul Bağcılar'da 2 kişi yaya halde yürüdüğü sıra da, bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:13
Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

Bağcılarda 2 kişinin silahla yaralandığı olay, saat 01.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi.

Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

İddiaya göre, plakası alınamayan otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı.

Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, şüpheliler otomobil ile kaçtı.

Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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