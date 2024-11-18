Bağcılar’da silahlı yaralama vakası!

İstanbul Bağcılar'da 2 kişi yaya halde yürüdüğü sıra da, bir otomobilden düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:13