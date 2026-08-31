Trend Galeri Trend Yaşam KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne'deki gemi felaketinde ihmal var mı?

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne'deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Girne açıklarında 18 kişinin kaybolduğu gemi faciasının ardından gözler kazanın nedenine çevrilirken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Geminin kaptanlık, klas ve uygunluk belgelerini kamuoyuyla paylaşan Arıklı, kazanın nedeninin teknik inceleme ve soruşturma sonucunda netleşeceğini söyledi. Siyasi sorumluluk tartışmalarına da değinen Arıklı, "Gerekirse istifa ederim. Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dahil herkes üstlenir" dedi.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 15:10
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Girne-Taşucu seferini yapmak üzere Girne Limanı'ndan ayrılan feribot dün Girne açıklarında alabora oldu. Facianın ardından kazanın nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma tamamlanmadan herhangi bir neden konusunda kesin hüküm verilmeyeceğini söyledi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Geminin baş bölümünden su aldığı ve kısa süre içerisinde ciddi şekilde su almaya başladıktan sonra alabora olduğu yönündeki bilgilerin bulunduğunu aktaran Arıklı, kazanın kesin nedeninin teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

TEKNİK ARIZADAN İNSAN HATASINA TÜM İHTİMALLER MASADA

Kazayla ilgili incelemede çok sayıda ihtimal değerlendiriliyor. Arıklı; teknik arıza, yapısal problem, stabilite sorunu, yük veya balast kaynaklı problemler, insan hatası ve deniz koşullarının yanı sıra başka bir gemi veya cisimle temas ihtimalinin de araştırıldığını açıkladı.

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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Bakan Arıklı, devletin görevinin herhangi bir kişiyi peşinen suçlamak ya da korumak değil, kazanın gerçek nedenini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

GEMİNİN BELGELERİ PAYLAŞILDI

Kazanın ardından geminin gerekli izin ve belgelere sahip olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Arıklı, Filo Jet'in denize elverişlilik belgesi, klas kayıtları ve kaptanın ehliyetinin bulunduğunu açıkladı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Bakan tarafından paylaşılan belgeler arasında Klas Sertifikası, Kaptan Uygunluk Sertifikası ve Kaptan Sertifikası da yer aldı.

Arıklı ayrıca geminin yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktığını ve gemide tüm yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu söyledi. Geminin Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni ile diğer ilgili belgelerinin de mevcut olduğu belirtildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

DENETİMLER DE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında yalnızca geminin teknik durumu değil, sefer öncesindeki denetim süreci de ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Geminin son teknik muayeneleri, yükleme ve ağırlık dağılımı, stabilite hesapları, balast durumu, limandan çıkış işlemleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimler tek tek araştırılıyor.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Arıklı, herhangi bir kamu görevlisinin, kurumun veya özel şirketin görevini ihmal ettiğinin belirlenmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi. "Hiç kimse makamına, görevine veya konumuna bakılmaksızın soruşturmanın dışında tutulmayacak" mesajı verdi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

GEMİNİN "KARAKUTUSU" İÇİN KAYITLAR İNCELENİYOR

Kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için gemiye ait elektronik ve teknik kayıtlar da incelemeye alındı. Bu kapsamda AIS ve GPS kayıtları, radar verileri, VHF telsiz görüşmeleri, gemi içi kamera görüntüleri, makine ve alarm kayıtları değerlendiriliyor.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Bunun yanı sıra bakım ve klas belgeleri, yükleme ve yolcu kayıtları ile olay sırasındaki meteorolojik veriler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Arıklı, gerekli görülmesi halinde Türkiye'den ve uluslararası denizcilik kuruluşlarından bağımsız uzmanların da çalışmalara dahil edilebileceğini belirtti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

BATIK 500 METREDEN DAHA DERİNDE

Filo Jet'in 500 metrenin üzerindeki bir derinlikte bulunduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle batığın incelenmesinin teknik açıdan zorlu olacağı belirtiliyor.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Arıklı, uzaktan kumandalı sualtı araçları ve sonar sistemleri kullanılarak batığın incelenmesinin planlandığını açıkladı. Özellikle geminin hangi bölümden ve nasıl su aldığı sorusunun yanıtlanmasının kazanın nedenini ortaya çıkarmada kritik önem taşıdığı belirtildi.