KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Bakan tarafından paylaşılan belgeler arasında Klas Sertifikası, Kaptan Uygunluk Sertifikası ve Kaptan Sertifikası da yer aldı.

Arıklı ayrıca geminin yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktığını ve gemide tüm yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu söyledi. Geminin Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni ile diğer ilgili belgelerinin de mevcut olduğu belirtildi.