KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı belgeleri tek tek paylaştı: Girne’deki gemi felaketinde ihmal var mı?

Girne açıklarında 18 kişinin kaybolduğu gemi faciasının ardından gözler kazanın nedenine çevrilirken, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Geminin kaptanlık, klas ve uygunluk belgelerini kamuoyuyla paylaşan Arıklı, kazanın nedeninin teknik inceleme ve soruşturma sonucunda netleşeceğini söyledi. Siyasi sorumluluk tartışmalarına da değinen Arıklı, "Gerekirse istifa ederim. Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dahil herkes üstlenir" dedi.