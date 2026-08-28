Bakan Ersoy yeni dönemi açıkladı: Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor!

Bakan Ersoy, Türkiye markasının dünyadaki en güçlü taşıyıcılarından birinin Türk dizileri olduğunu belirterek dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı kültürlerinde yaklaşık 1 milyar insanın Türk dizilerini izlediğini söyledi. Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe hikâyelerin anlatıldığını kaydeden Ersoy, İstanbul'un sokaklarından Kapadokya'nın manzaralarına, Ege sofralarından Anadolu'nun binlerce yıllık mirasına kadar Türkiye'ye ait değerlerin milyonlarca insanın ekranına ulaştığını ifade etti.

Bakan Ersoy, bu ölçeğin artık yalnızca bir sektör başarısı olmadığının altını çizerek, "Bu, Türkiye'nin küresel anlatı gücüdür." dedi.