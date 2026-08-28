Bakan Ersoy yeni dönemi açıkladı: Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor!

"BİR TÜRK DİZİSİNİN DEĞERİ EKRANDA SONA ERMEZ"
Türkiye'nin bu yeni dönemin takipçisi değil, yön veren aktörlerinden biri olmasını istediklerini belirten Bakan Ersoy, "Bir Türk dizisinin oluşturduğu değer ekranda başlayabilir fakat ekranda sona ermez." dedi.
Bakan Ersoy şöyle devam etti:
"Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz."
DURAN: "DÜNYAYA ULAŞAN HER HİKÂYE AYNI ZAMANDA TÜRKİYE'Yİ ANLATIYOR"
İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise Türk dizilerinin dünyadaki yükselişinin hiçbir zaman "bir hegemonya kurma" meselesi olmadığını belirterek bunun daha ziyade Türkiye'nin kendi hikâyesini üretme, dolaşıma sokma ve farklı toplumlarla buluşturma kapasitesinin ortaya konması olduğunu söyledi. Bir Türk dizisinin Şam'dan Rabat'a, Belgrad'dan Santiago ve Johannesburg'a ulaştığında Türkiye'nin haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıktığını ifade eden Duran; İstanbul'un sokaklarının, Boğaz'ın, Anadolu'nun şehirlerinin, sofraların, aile ilişkilerinin, müziğin ve Türkçenin milyonlarca insanın gündelik hayatına girdiğini kaydetti.
Türkiye'nin dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer aldığını belirten Duran, Türk yapımlarının 170'i aşkın ülkede bir milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaştığını söyledi. 2000'li yılların başında yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatının bugün 1 milyar doları aşan bir hacme ulaştığını aktaran Duran, bu verilerin yalnızca bir sektör başarısını değil, Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığını da gösterdiğini ifade etti.
Önümüzdeki dönemde dijital platformlara uygun özgün içeriklere, ortak yapımlara, format ihracatına, küresel oyuncu, senarist ve yapım ağlarına ve stratejik coğrafyalardaki görünürlüğe daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Duran, insanlığın hikâyesinin birkaç merkezin kamerasına bırakılamayacağını söyledi.
Duran, dünyaya ulaşan her hikâyenin aynı zamanda Türkiye'yi anlattığını vurgulayarak sektör temsilcilerinden kültüre, aile yapısına ve Türkiye'yi var eden değerlere hassasiyet göstermelerini istedi. Bunun yaratıcılığı sınırlandırmak anlamına gelmediğinin altını çizen Duran, sektörden daha cesur ve daha özgün hikâyeler beklediklerini; aynı tür ve hikâyeleri sürekli tekrar etmek yerine Anadolu'nun hikâye hazinesine, tarihe, şehirlere, edebiyata ve insana yönelinmesini önemsediklerini ifade etti.