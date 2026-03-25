Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! SABAH, Diyar Akdağ'ın savcılık ifadesine ulaştı: Ayşegül bana 300 bin lira para teklif etti

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamıştı! SABAH, Diyar Akdağ'ın savcılık ifadesine ulaştı: Ayşegül bana 300 bin lira para teklif etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde görevli tapu teknikeri Diyar Akdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usule aykırı bir şekilde sorguladı. SABAH, tutuklanarak cezaevine gönderilen Akdağ'ın savcılık ifadesine ulaştı.
İfadesinde Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmediğini, kendisinin sadece 4 kayıt gördüğünü söyleyen Akdağ, Özgür Özel'e 8 kez Whatsapp üzerinden cevapsız çağrı bırakan Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın kendisini yönlendirdiğini ve bilgileri elde edince kendisine 300 bin lira para vermeyi teklif ettiğini anlattı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 11:17
Antalya'nın Kaş ilçesinde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ hakkında başlatılan soruşturma yeni gelişmelerle derinleşti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ağı ve usulsüz sorgulamalar mercek altına alındı.

7 KEZ SORGULAMA YAPTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Diyar Akdağ'ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli Diyar Akdağ Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, Kaş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.


"BENDEN TAPU KAYITLARINI SORGULAMAMI İSTEDİ"

SABAH, tutuklanan Tapu teknikeri Diyar Akdağ'ın savcılık ifadesine ulaştı.

İfadesinde, Ocak ayı içerisinde "Tinder" uygulaması üzerinde tanıştığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'ile tanıştığını ve instagram uygulaması üzerinden konuşmaya devam ettiğini anlatan Akdağ, "Telefon numarasını aldım. yüz yüze gelmedim. Sohbetimiz ilerlerken Ayşegül benden Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Bizim sistemlerimizde tüm şahısların sorgulamasını yapabiliyoruz. Bu teklifi önce reddettim. Ayşegül, Akın Gürlek ile alakalı iftiralarda bulundu. Benden ısrarla sorgulama yapmamı istedi. Sohbetimizin bitmemesi adına almış olduğum antidepresan ilaçlarınında etkisi ile sorgulamayı gerçekleştirdim. Akın Gürlek'e ait T.C. Kimlik numarasını yine tapu sisteminden buldum" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL NEDEN FAZLA TAPU VAR DEDİ BİLMİYORUM, BEN 4 TANE BULDUM"

Ayşegül'ün ısrarları üzerine sorgulama yaptığını itiraf eden Akdağ sorgusunda, "Sadece 4 adet taşınmaz olduğunu gördüm. Bu taşınmazların şu anda nerelerde olduğunu Ben hatırlamıyorum. sadece CHP genel başkanı Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum. 4 tane kayıt gördüm. Sorgulamaları el konulan kendi bilgisayarımdan gerçekleştirdim. Log kayıtları doğrudur" ifadelerini kullandı.

"AYŞEGÜL BANA 300 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ"

Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın kendisine İstanbul'da noterlik yaptığını söylediğini anlatan Akdağ ifadesinde, İrtibata geçtim. Taşınmazların cinsini, yüz ölçümünü ve nerede olduklarını Ayşegül'e sözlü olarak bildirdim. Bu bilgileri verdikten sonra beni İstanbul ili Beşiktaş ilçesine çağırmıştı ancak ben İstanbul'a gitmedim. Istanbul'a gidersem benimle yüz yüze görüşeceğini söyledi. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin lira para vermeyi teklif etti. Ben bu teklifi kabul etmedim. Kesinlikle maddi bir menfaat temin etmedim" dedi.

BENİM SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİM OLMADI: BABAM CHP ÜYESİ

İfadesinin sonunda pişman olduğunu belirten Akdağ, "Benim hiçbir zaman siyasi parti üyeliğim olmadı. Babamın ise Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır, annemin ise herhangi bir üyeliği yoktur" diyerek serbest bırakılmak istediğini söyledi.


BABASI KUMAR BORÇLARINI EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE KAPATTI

Müvekkili Diyar Akdağ'ın ifadesine aynen katıldığını beyan eden Avukat Engin Yalçın ise Akdağ'ın şans oyunları sebebiyle borca battığını, Babası Dursun Akdağ'ın emekli ikramiyesi ile bu borçlarını kapattığını belirterek, "Kendisinin şans oyunları bağımlılığı sebebiyle ailesi tarafından sürekli kontrol altındaydı. Şans oyunu oynamaması için babası Diyar'a ait telefon hatlarını kapattırdı. Dursun Akdağ sırf oğlunun bu kötü alışkanlığını bırakması için sık sık Kaş ilçesine gelmekteydi. Diyar'a bir nevi sahip çıkıyordu" dedi.

İRTİBAT AĞININ MERKEZİ AYŞEGÜL ERDAĞ KOCADABAK

Dosyada yer alan en dikkat çekici detaylardan biri ise iletişim kayıtları olmuştu. Yapılan incelemelerde, Ayşegül Erdağ Kocadabak'a ait telefon hattından 28 Şubat ile 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e toplam 8 kez cevapsız çağrı bırakıldığı ortaya çıkmıştı.