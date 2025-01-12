Bakan Yumaklı’dan sevindiren haber! O şartı yerine getiren işletmelere %75 hibe desteği

Yumaklı, "IPARD Programı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri"nden sağlanan bu desteklere gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji tesisleri için yüzde 60 oranında hibe veriliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara ek yüzde 10 daha kamu katkısı daha veriliyor. Projeye sağlanan azami hibe oranı ise toplamda yüzde 75'i geçemiyor. Girişimci veya üretici, halihazırdaki hayvancılık ve gıda işleme sektöründeki yatırımına ek olarak yenilenebilir enerji tesisini de projesine dahil etmek istiyorsa bu projeler için ilave 10 puan veriliyor."