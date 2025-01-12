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Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber! O şartı yerine getiren işletmelere %75 hibe desteği
Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber! O şartı yerine getiren işletmelere %75 hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında, tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlandığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:47