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Bakırköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş
Bakırköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 68 şüpheliye yönelik gözaltı kararı ile verilen soruşturmada, iş yeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları dosyaya girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 15:13