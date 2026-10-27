Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

200 BİN DOLAR İSTENDİ



Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi İstanbul caddesi üzerinde bulunan iş yerinin ruhsat işlemleri için belediye tarafından müşteki esnaftan 200 bin dolar talep edildi. Müştekinin bu parayı ödemek istememesi üzerine olay yerine Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir gitti.