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Bakırköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 68 şüpheliye yönelik gözaltı kararı ile verilen soruşturmada, iş yeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları dosyaya girdi. İşte detaylar...

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 15:13
Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

200 BİN DOLAR İSTENDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi İstanbul caddesi üzerinde bulunan iş yerinin ruhsat işlemleri için belediye tarafından müşteki esnaftan 200 bin dolar talep edildi. Müştekinin bu parayı ödemek istememesi üzerine olay yerine Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir gitti.

Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

BAŞKANIN BABASI KENDİSİNİ 'BAŞKAN' OLARAK TANITTI

Kendisini "Eski Esenyurt Belediye Başkanı" olarak tanıtan Mustafa Özdemir'in, ruhsat işlemlerini 150 bin dolar karşılığında halledebileceğini söylediği ve bu pazarlık görüşmesinin mağdur esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildiği belirlendi.

Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

DELİL İLE RÜŞVET BELGELENDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan Video İnceleme Tutanağı'nda şüpheliler arasındaki dikkat çekici diyaloglar yer aldı. Kayıtlarda Mustafa Özdemir ve Fatih Özkan'ın iş yerinin yapısal durumu, bağımsız bölümleri ve kütüphane işlevi üzerine konuştuğu tespit edildi. Fatih Özkan'ın işlemlerin resmi izin boyutunu netleştirmek için ruhsat durumunu sorması üzerine Mustafa Özdemir'in, "Ruhsata tabi değil tamam mı? Boya, badana, aktarma, cam değiştirme... Senin memurun neye tabi? Hizmete tabi... Bir dilekçe..." diyerek yönlendirmede bulunduğu görüldü.

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Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

RESMİ SÜRECİN DIŞINA ÇIKILDI

Fatih Özkan'ın, Mustafa Özdemir'in açıklamalarını destekleyerek mağdur esnafa karşı, "Yok bir düşman mıyız biz? Niye böyle yapıyorsun?" şeklinde sitemkar ve dostane yaklaştığı saptandı.

Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

Videonun devamında Mustafa Özdemir'in, "Oldu da bitti... Ben bize geleyim... Asansör masrafı ayrı..." diyerek mali bütçe ve masraflar hakkında konuştuğu belirlendi. Hazırlanan tutanakta, Mustafa Özdemir'in mağdur esnafın dükkanının ruhsatlandırılması konusunda herhangi resmi bir görevinin bulunmadığı vurgulandı.

Bakırköy Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belgesi ortaya çıktı: Esnaftan 200 bin dolar istenmiş

Özdemir'in, Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile birlikte hareket ederek müşteki ile görüşmesinin ilgili mevzuata ve imar kanununa aykırı olduğu, irtikap suçuna konu eylemlerin gerçekleştirildiği resmi kayıtlarla belgelendi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

#CHP #BAKIRKÖY