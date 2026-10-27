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Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Düdüklü tencere, mutfakta zaman kazandıran en pratik araçlardan biri olsa da bakliyat pişirirken süreyi doğru ayarlamak gerekiyor. Nohut, kuru fasulye, barbunya ve yeşil mercimek aynı sürede yumuşamıyor. Yanlış süre seçimi, kimi zaman bakliyatların sert kalmasına kimi zaman da fazla yumuşayarak dağılmasına yol açabiliyor. Özellikle önceden ıslatılan bakliyatlarda pişirme süresinin değiştiğini bilmek, mutfakta işinizi kolaylaştırabilir.

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 18:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 18:35
Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Nohutun sert kalması ya da kuru fasulyenin pişerken dağılması, mutfakta sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Bu durumun nedenlerinden biri, bakliyatın özelliklerine uygun pişirme süresinin seçilmemesi olabilir. Düdüklü tencerede birkaç dakikalık fark bile yemeğin kıvamını etkileyebilir. İşte farklı bakliyatlar için yaklaşık pişirme süreleri ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi bakliyatları pişirirken yalnızca su miktarına değil, pişirme süresine de dikkat etmek gerekiyor. Düdüklü tencere yemek hazırlama süresini kısaltsa da her bakliyat aynı sürede yumuşamıyor.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Gereğinden fazla pişirilen bakliyatlar dağılırken sürenin kısa tutulması sert kalmalarına neden olabiliyor. Üstelik bakliyatın önceden ıslatılıp ıslatılmaması da sonucu doğrudan etkiliyor.

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Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

DÜDÜKLÜ TENCEREDE BAKLİYATLAR KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Bakliyatların pişme süresi; türüne, ne kadar süre ıslatıldığına, tanelerin büyüklüğüne ve düdüklü tencerenin basınç seviyesine göre değişebiliyor. Aşağıdaki süreler genel bir başlangıç rehberidir. Kesin süre için tencerenin kullanım kılavuzundaki öneriler dikkate alınmalıdır.

Bakliyat Önceden ıslatılmış Islatılmamış
Nohut 15-25 dakika 35-45 dakika
Kuru fasulye 10-20 dakika 25-35 dakika
Barbunya 10-15 dakika 20-30 dakika
Yeşil mercimek 5-10 dakika 8-12 dakika
Kuru börülce 8-15 dakika 15-25 dakika

Not: Süreler basınç oluştuktan sonra hesaplanan yaklaşık değerlerdir. Tencere modeline ve bakliyatın durumuna göre farklılık gösterebilir. Kırmızı mercimek ise çok daha çabuk piştiği için düdüklü tencerede kolayca dağılabilir.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Bakliyat pişirirken yapılan en yaygın hatalar

1. Her bakliyatı aynı sürede pişirmek

Nohut, kuru fasulye ve mercimeğin yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle hepsini aynı süreyle pişirmek doğru sonuç vermeyebilir. Özellikle mercimek gibi daha çabuk yumuşayan bakliyatlarda uzun pişirme süresi tanelerin dağılmasına yol açabilir.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

2. Islatma süresini göz ardı etmek

Nohut ve kuru fasulye gibi sert bakliyatların önceden suda bekletilmesi, su almalarına ve daha kısa sürede pişmelerine yardımcı olur. Islatılmadan pişirilen bakliyatlarda ise daha uzun süre gerekebilir. Islatma suyunu döküp bakliyatı pişirmeden önce durulamak da tercih edilebilir.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

3. Pişirme süresini yanlış hesaplamak

Düdüklü tencerenin kapağı kapatıldıktan sonra geçen toplam süreyle basınç altında geçen süre aynı değildir. Pişirme süresi, tencere gerekli basınca ulaştığında başlatılmalıdır. Basıncın oluşması ve sonrasında düşmesi için geçen süre ayrıca hesaba katılmalıdır.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

4. Tencereyi gereğinden fazla doldurmak

Bakliyatlar pişerken su çekerek hacim kazanabilir. Bu nedenle düdüklü tencereyi ağzına kadar doldurmak güvenli değildir. Bakliyatlar köpürüp genişleyebildiğinden üreticinin belirttiği dolum sınırına uyulmalı; birçok modelde bu tür yiyecekler için daha düşük bir dolum sınırı uygulanmalıdır.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Bakliyatların daha lezzetli olması için nelere dikkat edilmeli?

Bakliyat yemeklerinde iyi sonuç almak için birkaç basit ayrıntı önem taşıyor:

  • Nohut ve kuru fasulye gibi sert bakliyatları mümkünse önceden ıslatın.

  • Pişirme sırasında yeterli miktarda su kullanın ve tencerenin kullanım talimatlarına uyun.

  • Bakliyatın yaşına ve sertliğine göre pişirme süresini ayarlayın.

  • Tanelerin dağılmasını istemiyorsanız önerilen sürenin sonunda kıvamını kontrol edin.

  • Domates, salça ve diğer malzemeleri tarifin gerektirdiği aşamada ekleyin. Asitli malzemeler bazı bakliyatların yumuşamasını geciktirebilir.

  • Düdüklü tencerenin basıncı tamamen güvenli biçimde düşmeden kapağı açmaya çalışmayın.

Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Bakliyatın sert kalmaması için ne yapılmalı?

Bakliyat piştiği hâlde sert kalıyorsa bunun nedeni yalnızca sürenin kısa tutulması olmayabilir. Uzun süre beklemiş bakliyatlar daha geç yumuşayabilir. Kullanılan suyun özellikleri ve pişirme koşulları da sonucu etkileyebilir.

Bu durumda tencerenin basıncını güvenli şekilde düşürdükten sonra bakliyatın kıvamını kontrol edin. Hâlâ sertse yeterli su bulunduğundan emin olun ve tencerenin talimatlarına uygun biçimde kısa bir ek pişirme süresi uygulayın.

Önemli: Düdüklü tencerenin modeli ve basınç ayarı farklılık gösterebildiğinden, verilen süreleri kesin kural olarak değerlendirmeyin. En iyi sonuç için üretici talimatlarını esas alın.