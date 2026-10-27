Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

Düdüklü tencere, mutfakta zaman kazandıran en pratik araçlardan biri olsa da bakliyat pişirirken süreyi doğru ayarlamak gerekiyor. Nohut, kuru fasulye, barbunya ve yeşil mercimek aynı sürede yumuşamıyor. Yanlış süre seçimi, kimi zaman bakliyatların sert kalmasına kimi zaman da fazla yumuşayarak dağılmasına yol açabiliyor. Özellikle önceden ıslatılan bakliyatlarda pişirme süresinin değiştiğini bilmek, mutfakta işinizi kolaylaştırabilir.
Bakliyatların pişme süresi; türüne, ne kadar süre ıslatıldığına, tanelerin büyüklüğüne ve düdüklü tencerenin basınç seviyesine göre değişebiliyor. Aşağıdaki süreler genel bir başlangıç rehberidir. Kesin süre için tencerenin kullanım kılavuzundaki öneriler dikkate alınmalıdır.
|Bakliyat
|Önceden ıslatılmış
|Islatılmamış
|Nohut
|15-25 dakika
|35-45 dakika
|Kuru fasulye
|10-20 dakika
|25-35 dakika
|Barbunya
|10-15 dakika
|20-30 dakika
|Yeşil mercimek
|5-10 dakika
|8-12 dakika
|Kuru börülce
|8-15 dakika
|15-25 dakika
Not: Süreler basınç oluştuktan sonra hesaplanan yaklaşık değerlerdir. Tencere modeline ve bakliyatın durumuna göre farklılık gösterebilir. Kırmızı mercimek ise çok daha çabuk piştiği için düdüklü tencerede kolayca dağılabilir.