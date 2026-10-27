Bakliyat pişirirken bu süreye dikkat! Düdüklü tencerede yapılan hata lezzeti etkiliyor

DÜDÜKLÜ TENCEREDE BAKLİYATLAR KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Bakliyatların pişme süresi; türüne, ne kadar süre ıslatıldığına, tanelerin büyüklüğüne ve düdüklü tencerenin basınç seviyesine göre değişebiliyor. Aşağıdaki süreler genel bir başlangıç rehberidir. Kesin süre için tencerenin kullanım kılavuzundaki öneriler dikkate alınmalıdır.

Bakliyat Önceden ıslatılmış Islatılmamış Nohut 15-25 dakika 35-45 dakika Kuru fasulye 10-20 dakika 25-35 dakika Barbunya 10-15 dakika 20-30 dakika Yeşil mercimek 5-10 dakika 8-12 dakika Kuru börülce 8-15 dakika 15-25 dakika

Not: Süreler basınç oluştuktan sonra hesaplanan yaklaşık değerlerdir. Tencere modeline ve bakliyatın durumuna göre farklılık gösterebilir. Kırmızı mercimek ise çok daha çabuk piştiği için düdüklü tencerede kolayca dağılabilir.