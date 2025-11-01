Trend Galeri Trend Yaşam BALIKESİR DEPREM BİLGİLERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Balıkesir'de son dakika deprem haberi gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre deprem şiddeti ve merkez üssü kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 19:18
Balıkesir'de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili resmi bilgileri duyurdu. Depremin şiddeti ve detayları merak edilirken, bölge sakinleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

BALIKESİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

01 Kasım 2025 tarihinde saat 07:58:42 TSİ'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 39.19667 kuzey enlemi ve 28.25778 doğu boylamında, 6,79 kilometre derinlikte kaydedildi.

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-01
Saat:07:58:42 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.25778 E
Derinlik:6.79 km

