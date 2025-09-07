Trend Galeri Trend Yaşam BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir'de deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre depremin büyüklüğ 4.9 olarak belirlendi. Sındırgı merkezli deprem, İzmir, Bursa, İstanbul gibi pek çok çevre ilden hissedildi. İşte Balıkesir depremi ile ilgili detaylar;

Giriş Tarihi: 07.09.2025 12:44
Paylaşılan son dakika bilgisine göre, Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, depremin derinliği ise 7.72 olarak ölçüldü. İşte Balıkesir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI!

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

