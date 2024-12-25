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Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Karesi ilçesinde Çek firmasına ait bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Aynı fabrikada 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:45
Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

Balıkesir'de Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı Çek firmasına ait ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, dün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı.

Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

Ölenlerin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

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