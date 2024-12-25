Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...

Ölenlerin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.