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Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...
Balıkesir’deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti! O mühimmat fabrikasıyla ilgili çarpıcı detay: 10 yıl önce...
Son dakika haberleri: Balıkesir'in Karesi ilçesinde Çek firmasına ait bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Aynı fabrikada 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:45